Apple rekor gelir açıkladı ancak hisse senedi fiyatı düştü

·33·Teknoloji
Apple rekor gelir açıkladı ancak hisse senedi fiyatı düştü

Apple, 2026 mali yılının 27 Haziran'da sona eren üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. ixbt.com'a göre, söz konusu dönem toplam gelir ve hisse başına kâr açısından mutlak rekor sonuçlar kaydetmesine rağmen, raporun yayınlanmasının ardından teknoloji devinin hisseleri yüzde 10 oranında düştü. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Çeyrek sonuçlarına göre şirket toplam geliri 109,4 milyar dolar oldu. Bu gösterge, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 16 daha fazla olduğunu gösteriyor. Ayrıca olumlu finansal değişimler faaliyet kârı ve net kâr hacminde de açıkça görüldü.

Finansal göstergelerin büyüme oranları

Raporlama döneminde Apple'ın faaliyet kârı keskin bir şekilde artarak geçen yılki 28,2 milyar dolardan 35,7 milyar dolara ulaştı. Net kâr miktarı ise 23,4 milyar dolardan 29,8 milyar dolara yükseldi. Söz konusu finansal sonuçlar piyasa uzmanlarının tüm tahminlerini geride bırakarak çok yüksek bir sonuç olarak kaydedildi.

Ancak finansal göstergelerin harika olmasına rağmen, yatırımcılara ve hissedarlara mevcut ay için verilen tahminler pek hoş karşılanmadı. Tam olarak bu faktör, hisse senedi değerinin keskin bir şekilde düşmesine neden oldu.

Ürün yönündeki sonuçlar

Şirketin ana gelir kaynağı olan iPhone satışları neredeyse çeyrek kat artarak 55,3 milyar dolara ulaştı. Ayrıca Mac bilgisayarlarının satışları da önemli ölçüde genişleyerek 8 milyar dolardan 10,4 milyar dolara yükseldi.

Belirtildiğine göre, giyilebilir ve ev elektroniği ile çeşitli aksesuarların satışları biraz daha az büyüme göstererek 7,4 milyar dolardan 7,9 milyar dolara ulaştı. Dijital hizmetler ise şirkete 30,7 milyar dolar gelir getirdi (geçen yıl bu rakam 27,4 milyar dolardı).

Genel olumlu fonun yanı sıra bazı yönlerde düşüşler de gözlendi. Özellikle iPad tablet satışları geçen yılki 6,6 milyar dolardan 6,2 milyar dolara geriledi.

AppleiPhoneFinansTeknolojiGelir
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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