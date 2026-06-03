Andoni Iraola Liverpool ile iki yıllık sözleşme imzalıyor

Merseyside'da yeni bir dönem ve büyük değişim rüzgarları esiyor! İngiliz futbolunun ve dünya sporunun en ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, sosyal medya hesaplarından "Kırmızılar" taraftarları için gerçek bir bomba haberi duyurdu. Buna göre, son zamanlarda taktiksel hamleleriyle herkesi şaşırtan ünlü İspanyol teknik adam Andoni Iraola yakında Liverpool'un teknik direktörü olacak.

Kaynağın haberine göre, taraflar arasındaki müzakereler başarıyla sonuçlandı ve yeni anlaşma Haziran 2028'e kadar geçerli olacak.

Iraola'nın özel şartı ve transfer planları

En ilginç detay, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmeler sırasında tam da iki yıllık kısa vadeli bir sözleşme imzalanmasını bizzat Iraola'nın talep etmiş olması. Deneyimli teknik adam, önceki takımı Bournemouth'taki başarılı görev süresince de uzun vadeli değil, bu tür kısa ve net hedeflere yönelik sözleşmeler altında çalışmayı tercih etmişti.

Resmi tanıtım töreni henüz yapılmamış olsa da, İspanyol dahi Liverpool kampında işe çoktan başladı:

Yaz transferleri: Iraola, kulübün yeni sezon için belirlediği transfer stratejisinin oluşturulmasında aktif rol alıyor.

Kadro planlaması: Takımın yaz planlarını ve transfer edilecek oyuncular listesini yönetimle birlikte gözden geçiriyor.

Yakında Anfield Road'da büyük futbol

Hatırlatmak gerekir ki, Andoni Iraola son sezonlarda Premier League ekibi Bournemouth'ta gösterdiği etkileyici performans ve hücum odaklı, çekici oyun tarzıyla tüm İngiltere futbol kamuoyunun dikkatini ve sonsuz saygısını kazanmayı başarmıştı. Şimdi yeteneklerini bir dev kulüpte test edecek.

Taraftar görüşü: Iraola'nın Liverpool'un başına geçmesi, Premier League'deki şampiyonluk yarışının daha da çekişmeli ve heyecanlı hale gelmesine şüphesiz katkı sağlayacak. Takım taraftarları bu atamadan son derece memnun.

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