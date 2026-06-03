Lionel Messi prestijli Asturias Prensesi Uluslararası Ödülü'ne layık görüldü

Dünya futbol tarihinin en büyük figürlerinden biri olan ve şu anda ABD ekibi Inter Miami ile Arjantin milli takımının formasını giyen efsanevi forvet Lionel Messi, bir kez daha üst düzey bir ödüle layık görüldü. Usta futbolcu, 2026 yılı Spor kategorisinde dünyaca ünlü ve prestijli Asturias Prensesi Ödülü'nün sahibi olarak açıklandı.

Barcelona'nın eski kaptanına içten tebrikler

Bu mutlu gelişmenin ardından, Lionel Messi'nin kariyerindeki en parlak yılları geçirdiği eski takımı Katalan ekibi Barcelona da kayıtsız kalmadı ve altyapısından yetişen yıldızını sosyal medya üzerinden resmen kutladı.

Katalanlar tarafından gönderilen içten tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

«Lionel Messi'yi 2026 yılı Spor dalındaki Asturias Prensesi Ödülü için yürekten tebrik ederiz. Bu ödül, Barcelona takımında bıraktığınız efsanevi ve unutulmaz mirasın yanı sıra, kulübümüzün renkleri altında kazandığınız büyük zaferlerle taçlanan eşsiz kariyeriniz için layık görüldüğünüz haklı bir takdirdir».

Ödülün tarihi: Futbol dünyasında nadir bir başarı

Bu uluslararası ödül, sadece futbolda değil, tüm spor camiasında son derece yüksek bir prestije sahiptir. Son yıllardaki kazananlara bakıldığında, bu ödülün değeri açıkça görülmektedir:

2025 yılında: Bu yüksek ödüle dünya tenisinin yaşayan efsanesi Amerikalı Serena Williams layık görülmüştü.

Futbolcular arasında: Futbolcular bu ödülü uzun yıllardır kazanamamıştı. En son 2012 yılında İspanyol futbolunun yıldızları, efsanevi kaleci Iker Casillas ve yetenekli orta saha oyuncusu Xavi bu ödüle layık görülmüştü. Yıllar sonra Messi, bu ödülü yeniden futbol dünyasına kazandırdı.

Biz de Lionel Messi'yi bu tarihi başarısından dolayı tebrik ediyor, önümüzdeki maçlarında yeni goller ve güzel zaferler diliyoruz. Dünya sporunun ve futbolunun en seçkin, ilginç ve sevindirici haberlerini her zaman Zamin sayfalarımızda bizimle takip etmeye devam edin.