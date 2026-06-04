Abduqodir Husanov'un Yolu Orta Asya İçin Büyük Bir Örnek

Kırgızistan'ın Manas şehrinde bulunan Barcelona akademisinin teknik direktörü ve Andorra milli takımının eski futbolcusu Alex Roca, Özbek savunmacı Abduqodir Husanov hakkında sıcak ve analitik görüşler paylaştı. Eurasia Football yayınına verdiği röportajda Husanov'un potansiyelinden, Manchester City'deki gelişiminden ve gelecekte daha yüksek seviyelere çıkma şansından bahsetti.

Sohbet sırasında Roca'ya, Abduqodir Husanov'un Josep Guardiola ile çalıştıktan sonra Barcelona'ya transfer olma ihtimali soruldu. Barcelona sisteminde görev yapmış bir uzman olarak bu soruyu yanıtlayan Roca, öncelikle Pep Guardiola'nın futboldaki yerine özellikle değindi.

Ona göre Josep Guardiola, modern futbolu değiştiren teknik direktörlerden biridir. Barcelona'da oyun anlayışını tamamen yeni bir seviyeye taşımış, ardından bu felsefeyi diğer kulüplerde de sürdürmüştür.

Roca, "Benim için Josep Guardiola futbolu değiştiren bir teknik direktördür. Barcelona'da oyun anlayışını dönüştürdü ve ardından bunu diğer kulüplerde de devam ettirdi. Takımları en üst düzeyde futbol oynuyor" dedi.

Uzmana göre Abduqodir Husanov, bu kadar yüksek seviyede bir futbol için gerekli olan bir dizi önemli özelliğe sahip. Güçlü, hızlı, boş alanlarda doğru pozisyon alabiliyor ve baskı altında oynayabilme yeteneğine sahip.

"Husanov'da böyle bir futbol için önemli ve gerekli özellikler var. Güçlü, hızlı, boş alanlarda iyi hareket ediyor ve baskı altında da oynayabiliyor. Modern bir stoper için bu çok önemli" diye vurguladı.

Bu değerlendirme Abduqodir Husanov için büyük bir takdir niteliğinde. Çünkü günümüz futbolunda stoper sadece topu kazanan veya rakip forveti durduran bir oyuncu değildir. Oyunu başlatmalı, ilk pası vermeli, pres altında doğru kararlar almalı ve takımın genel yapısını anlamalıdır.

Roca ayrıca Manchester City'deki rekabetin çok yüksek olduğunu özellikle belirtti. Ona göre bu kulüp dünyanın en iyi takımlarından biridir ve oradaki talepler sıradan değildir. Her futbolcu sürekli olarak yüksek tempo, büyük baskı ve şiddetli rekabet içinde yaşar.

"Ancak Manchester City dünyanın en iyi kulüplerinden biridir. Orada rekabet çok yüksek, tempo çok yoğun ve talepler son derece katıdır. Futbolcunun zamana, adaptasyona ve psikolojik istikrara ihtiyacı vardır. Onda bu özellikler var. Şimdi asıl mesele bu süreçten nasıl geçeceği" dedi uzman.

Bu görüş çok önemlidir. Husanov'un doğal yetenekleri var ancak büyük bir kulüpte başarılı olmak için sadece yetenek yeterli değildir. Adaptasyon, zihinsel dayanıklılık, taktiksel bilgi ve her gün kendini kanıtlama isteği de gereklidir. City'de 'bir kez iyi oynadım' mantığı işlemez; burada her gün bir sınavdır.

Sohbette Abduqodir Husanov'un kariyer yolculuğuna da değinildi. Özbekistan'da yolunun kolay olmadığı, hemen ilk 11'de yer alamadığı, sağlık sorunları yaşadığı ve ardından Belarus, Fransa ve İngiltere'ye kadar uzandığı belirtildi.

Roca bunu tüm bölge için büyük bir örnek olarak değerlendirdi. Ona göre, Özbekistan'dan çıkan bir futbolcu böyle bir yolculuğu başarabiliyorsa, Orta Asya'daki diğer yetenekler için de kapılar açılabilir.

"Evet ve bu tüm bölge için iyi bir örnek. Özbekistan'dan bir futbolcu böyle bir yoldan geçerse, başkaları da şans bulabilir. Belki scoutlar Orta Asya'ya daha fazla ilgi göstermeye başlar" dedi.

Bu sözler Özbek futbolu için özel bir öneme sahiptir. Çünkü Husanov'un yolu sadece bir futbolcunun kişisel başarısı değildir. Bu, bölgedeki yeteneklere duyulan güvenin artması, scoutların dikkatinin Orta Asya'ya çekilmesi ve Özbek futbolcular için yeni fırsatların doğması anlamına gelir.

Ancak Roca önemli bir noktayı daha göz ardı etmedi. Ona göre üst düzeyde sadece hızlı ve güçlü olmak yeterli değildir. Büyük futbolda oyunu anlamak, pozisyonları önceden okumak ve baskı altında doğru kararlar vermek belirleyici öneme sahiptir.

Roca, "Bu seviyede sadece güçlü ve hızlı olmak yeterli değil. Oyunu anlamak, pozisyonları okumak ve baskı altında doğru kararlar almak da gerekiyor" dedi.

Uzman, Guardiola sisteminde stoperin rolünün tamamen farklı olduğunu da açıkladı. Pep'in futbolunda savunmacı sadece rakipten topu alan bir oyuncu değildir. Atakları başlatmalı, pres altından çıkışa katılmalı ve takım yapısını tam olarak hissetmelidir.

"Guardiola sisteminde stoper sadece topu kapan bir oyuncu değildir. Atakları başlatır, pres altında oynar ve takım yapısını iyi anlar. Eğer Husanov bu özelliklerini daha da geliştirebilirse, çok daha güçlü bir futbolcu olacaktır" diye ekledi.

Bu, Abduqodir için net bir yol haritasıdır. Fiziksel gücü ve hızı zaten kabul görüyor. Şimdi asıl gelişim noktası taktiksel olgunluk, oyunu okuma, topla karar verme ve baskı altında sakin kalma becerisinde yatmaktadır.

Roca, Husanov gibi bir oyuncunun Barcelona ve Guardiola felsefesi için faydalı olabileceğini de doğruladı. Ona göre Pep'in futbolunda oyunu anlamak, karar verme hızı, top kontrolü, vücut pozisyonu ve sahadaki boş alanları kontrol etmek çok önemlidir.

"Eğer futbolcu bu yönlerden gelişirse daha da güçlenecektir. Husanov'un bunun için iyi bir temeli var. Gerisi emeğe, zamana ve adaptasyona bağlı" dedi uzman.

Hatırlatmak gerekir ki Abduqodir Husanov, geride kalan sezonda Manchester City'nin kilit figürlerinden biri haline geldi. Sezona yedek oyuncu statüsünde başlayan Özbek futbolcu, başlangıçta sağ bekte görev yaptı. Daha sonra ise asıl pozisyonu olan stopere dönerek City'nin savunma hattını güvenle yönetti.

Tüm kulvarlarda toplam 37 maça çıkan Husanov, sezon boyunca EFL Cup ve FA Cup'ı kazandı. Bu sonuç, onun Avrupa'daki ilk büyük başarılarından biri oldu ve Özbek futbol tarihinde özel bir yer edindi.

Abduqodir Husanov'un yolculuğu gerçekten büyük bir hikayeye dönüşüyor. Özbekistan'dan çıktı, zorluklar yaşadı, farklı liglerde pişti ve sonunda dünyanın en güçlü kulüplerinden birine ulaştı. Artık sadece kendi kariyeri için değil, tüm Orta Asya futbolunun imajı için de önemli bir figür haline geliyor.

Roca'nın görüşleri bir şeyi net bir şekilde gösteriyor: Husanov'un büyük futbol için gerekli bir temeli var. Ancak bu temeli yıldız seviyesine taşımak için emek, zaman, sabır ve Guardiola'nın taleplerine adaptasyon gerekiyor. Eğer bu süreci doğru geçirirse, Özbek futbolunda çok daha büyük bir tarih yazılabilir.