Enrique Riquelme Seçimleri Kazanırsa Erling Haaland'ı Transfer Edecek

Real Madrid başkanlığı için süren kıyasıya mücadele, futbol dünyasının odak noktasında yer alıyor. Mevcut başkan Florentino Perez'in en büyük rakibi olan 37 yaşındaki ünlü iş insanı Enrique Riquelme, seçim kampanyasında taraftarları heyecanlandıran gerçek bir 'transfer bombası' patlattı. Seçimleri kazanması halinde, dünyanın en korkutucu forvetlerinden biri olan Erling Haaland'ı Madrid'e getirme sözü verdi.

Genç ve hırslı aday, ünlü 'El Hormiguero' televizyon programının canlı yayınına katılarak ciddi niyetini ortaya koydu. Madrid ekibinin yeni sezon için tasarlanan iç saha formasını tanıttı ve dikkat çekici bir şekilde, formanın arkasında Haaland'ın soyadı ve sembolik numarası yer alıyordu.

Norveçli gol makinesinin İngiliz devindeki durumu

Şu anda uzun boylu Norveçli forvet, İngiltere'nin son şampiyonu Manchester City'nin formasını başarıyla terletiyor. 'Şehirliler' ile olan mevcut sözleşmesi oldukça uzun vadeli, yani 2034 yılına kadar geçerli. Bu nedenle, bu transferin gerçekleştirilmesi Real Madrid'in yeni yönetiminden şüphesiz büyük bir finansal güç ve çaba gerektirecektir.

Haaland'ın geride kalan sezondaki olağanüstü istatistikleri

25 yaşındaki Norveçli forvet, geride kalan futbol yılında dünyanın en yoğun ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi'nde (EPL) golcülük yeteneğini bir kez daha kanıtladı:

Turnuvadaki katılımı İstatistik sayısı EPL'de oynanan maçlar 35 maç Atılan gol sayısı 27 gol Asistler 8 gol pası

Kritik an yaklaşıyor: Real Madrid'in geleceğini ve transfer politikasını tamamen belirleyecek olan bu tarihi başkanlık seçimleri, bu yılın 7 Haziran tarihinde yapılacak. Perez'in genç yıldızlara dayalı planlarına karşı Riquelme, Haaland gibi korkutucu bir kozu masaya sürdü. Kulüp üyelerinin kimi seçeceğini ise birkaç gün içinde öğreneceğiz.

'Kraliyet Kulübü'ndeki başkanlık yarışı, İspanyol basınının en sıcak transfer dedikoduları ve dünya futbolunun transfer haberleri için her zaman Zamin sayfalarında bizimle kalın!