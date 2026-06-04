Bernardo Silva kariyerine hangi kulüpte devam etmek istiyor?

Avrupa'nın yeşil sahalarında transfer sezonunun sıcak nefesi şimdiden hissedilmeye başlandı. İngiltere'nin Manchester City kulübü ve Portekiz milli takımının çok yönlü orta saha oyuncusu Bernardo Silva, geleceği konusunda önemli bir karar verdi. Tanınmış insider ve spor gazetecisi Fernando Polo, sosyal medyadaki resmi sayfalarında yaptığı açıklamada, yetenekli oyun kurucunun kariyerine devam etmek için tercih ettiği öncelikli yönü belirlediğini belirtti.

Kaynağın vurguladığına göre, deneyimli futbolcu kariyerinde keskin bir dönüş yaparak İspanya La Liga'ya geçiş yapmayı çok istiyor.

Barcelona — Silva'nın ana hedefi

Transfer dedikodularının merkezinde yer alan Portekizli yıldız, Katalonya'nın Barcelona formasını giymeyi her şeyden çok tercih ediyor. Ancak bu transferin kolayca gerçekleşmesi mümkün olmayabilir, çünkü İspanya'nın diğer devleri de boş durmuyor:

Madrid'in Real kulübü oyun görüşüne yüksek değer vererek onu kadrosuna katmayı umuyor;

Atletico Madrid takımı da orta saha hattındaki rekabeti artırmak için Silva seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Buna rağmen, Bernardo'nun gönlü daha çok Camp Nou ve 'blaugrana' tarafına yatıyor.

Manchester City'deki uzun yıllara dayanan kariyer ve istatistikler

Hatırlatalım ki, bu yetenekli futbolcu uzun yıllardır 'şehirli'lerin sisteminin ayrılmaz bir parçası:

Kulüp geçmişi: 2017'den beri Manchester City'nin onurunu koruyan oyuncu, Pep Guardiola yönetiminde birçok kupa kazandı.

Transfer bedeli: Prestijli analiz portalları şu anda piyasa değerini 22 milyon avro olarak değerlendiriyor.

Geride kalan İngiltere Premier Lig (EPL) maçlarında Bernardo Silva, takımın ana itici gücü olarak neredeyse tüm maçlarda sahaya çıktı. EPL kapsamında toplam 38 maçta görev alarak rakip kalelere 2 gol attı ve takım arkadaşlarına 4 asist yaptı. Ayrıca, sahadaki şiddetli mücadeleler ve defansa destek süreçlerinde hakemler tarafından 10 kez sarı kart cezası aldı.

Taraftarlar için ilginç bir dönem: Katalan yönetimi, Bernardo Silva'yı transfer ederek takımın hücum potansiyelini yeni bir seviyeye taşımak istiyor. Bu transfer destanının nasıl sonuçlanacağını önümüzdeki günlerde birlikte izleyeceğiz.

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