Dünya futbolunda transfer dedikoduları ve heyecanı asla durmaz. Özellikle gezegenimizin en güçlü ve üretken forvetlerinden biri olan Erling Haaland söz konusu olduğunda, entrika daha da artar. Son günlerde Norveçli golcünün yaz transfer penceresinde Madrid'in Real kulübüne transfer olabileceğine dair çeşitli haberler çoğalmaya başladı. Ancak Manchester City yönetimi bu dedikodulara son derece sakin ve sağduyulu yaklaşıyor.

Dünya futbolunun en güvenilir iç kaynağı ve tanınmış gazeteci Fabrizio Romano, 'X' (eski Twitter) sosyal medya platformundaki resmi sayfasında, İngiliz devinin yakın gelecekte yıldız oyuncusunun takımdan ayrılmasını beklemediğini belirtti.

'Şehirliler' Haaland'ın sadakatine güveniyor

Kaynağın verdiği iç bilgilere göre, Manchester City yetkilileri Erling Haaland'ın Manchester'da kalacağına tam ve kesin bir inanç duyuyor. Kulüp yönetimi ve oyuncunun çevresinden forvetin ayrılma isteğine dair herhangi bir olumsuz sinyal veya uyarı gelmedi.

Ayrıca, Haaland kulübün uzun vadeli ve görkemli projesinin en merkezi figürü olmaya devam ediyor. Belirtildiği üzere, takımın gelecekteki planları, baş antrenörlük koltuğuna Enzo Maresca'nın atanması durumunda bile, Norveçli 'gol makinesi' etrafında şekillenecek ve bu pozisyon değişmeyecek.

Madrid'deki seçimler ve sahte vaatler

Peki, bu dedikodular nereden çıktı? Mesele şu ki, Real Madrid başkanlığına aday olan Enrique Riquelme, yaklaşan seçimler öncesinde büyük vaatlerde bulundu:

Seçim vaadi: Enrique Riquelme, 7 Haziran'da yapılacak 'Kraliyet Kulübü' başkanlığı seçimlerini kazanırsa, Madrid taraftarlarına gerçek bir hediye olarak Erling Haaland'ı Santiago Bernabéu'ya getireceğini vaat etti. Ancak City, bu vaatleri sadece siyasi bir hamle olarak değerlendiriyor.

Erling Haaland'ın sahadaki fenomenal performansı ve korkunç verimliliği, neden dünyanın en değerli varlığı olduğunu açıkça kanıtlıyor. Geçen sezondaki üretkenlik istatistikleri şöyle:

Turnuvalara katılım Sonuçlar (Gol + Asist) Toplam maç sayısı 52 maç Rakip kalelere atılan goller 38 gol Takım arkadaşlarına yapılan asistler 9 gol asisti

Taraftarlar için huzur garantisi

Manchester City'nin sadık taraftarları endişelenmemeli — Erling, Manchester'ın havasından ve Pep Guardiola'nın yarattığı sistemden tamamen memnun. İngiliz topraklarındaki gol serüveninin henüz uzun bir yolu var gibi görünüyor.

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