Bayern, yeteneği Arijon Ibrahimovic konusunda nihai kararını verdi

Münih'in Bayern kulübü, genç yetenek Arijon Ibrahimovic'in geleceği konusunda bir karara vardı. Sky'nin haberine göre, rekor sahipleri Almanya U21 milli takımının üyesini kiraya vermeyi düşünmüyor. Aksine, kulüp yönetimi onu ilk 11 futbolcusu olarak görüyor ve gelecek sezon ona önemli bir rol yüklemek istiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp yetkilileri, Ibrahimovic'in geçen sezon 1. FC Heidenheim'daki performansından memnun kaldı. Plana göre, Raphael Guerreiro'nun üstlendiği görevi devralacak. Hatırlatalım, Raphael Guerreiro sakatlıklara rağmen geçen sezon 29 maça çıkıp 6 gol ve 3 asist kaydetmişti. Bayern, Ibrahimovic'i hücumun her iki kanadında rotasyon için uygun bir aday olarak görüyor.

Şu anda futbolcunun Münih kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar geçerli. Bayern ona sözleşme uzatma teklif etti, ancak nihai karar futbolcunun kendisine bağlı. Eğer Ibrahimovic yeni sözleşmeyi reddederse, kulüp onu satmak zorunda kalacak. Şu anda İngiltere Premier Ligi ve Bundesliga kulüplerinden ciddi ilgi var.

Özellikle İngiltere'den Aston Villa, Brighton, Brentford, Fulham ve Crystal Palace gibi takımlar 20 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katmayı hedefliyor. Ayrıca Almanya'dan Hoffenheim ve Stuttgart kulüpleri de transfer için talepte bulundu. Bayern, satış gerçekleşirse sözleşmeye geri satın alma hakkı eklemeyi planlıyor.

Ibrahimovic geçen sezon 1. FC Heidenheim formasıyla 34 maça çıkıp 2 gol attı ve 5 gol asisti yaptı. Teknik direktör Frank Schmidt'in ona 2300 dakikadan fazla süre vermesi, futbolcunun gelişiminde önemli bir faktör oldu. Şimdi ise Münih devinin ilk 11'inde yer almak için mücadele edecek.