Fransa millî takımı evinde Fildişi Sahili'ne yenildi

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Fransa millî takımı evinde Fildişi Sahili'ne yenildi

Dünya kupası öncesi dev takımlar arasındaki hazırlık maçları kızıştı. Dünya şampiyonasının favori takımlarından Fransa Milli Takımı, Didier Deschamps'ın öğrencileri olarak Fildişi Sahili'ni ağırladı.

Yıldızlarla dolu 'Mavi Şövalyeler'in üstünlüğü beklenirken, Afrikalı futbolcular sahada büyük bir irade gösterdi. Heyecanlı maç, konuk ekibin 2-1'lik sürpriz ama haklı galibiyetiyle sona erdi.

Cherki'nin golü ve konuklardan dirençli geri dönüş

İlk yarı Fransızların baskısı ve top hakimiyetiyle geçti. Fildişi Sahili ise organize savunma ve tehlikeli kontrataklarla karşılık verdi. Devre öncesi ev sahibi golü buldu:

  • 45. dakika: Fransa'nın umut veren genç yıldızı Rayan Cherki rakip kaleyi havalandırarak takımını devreye önde götürdü — 1-0.

  • 53. dakika: İkinci yarıyla birlikte konuklar atağını artırdı. Sonuç olarak Guela Doué dengeyi sağlayarak Fransa savunmasını şaşırttı — 1-1.

  • 84. dakika: Maçın sonlarına doğru oyuna giren yetenekli kanat oyuncusu Amad Diallo galibiyet golünü atarak stadyumu şok etti — 1-2.

Her iki teknik direktör de kadrolarını yenileyerek birçok oyuncuyu denedi. Fransa'da Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ve Mike Maignan gibi isimler oynarken, Fildişi Sahili'nde Franck Kessié ve Sékou Fofana takımı zafere taşıdı.

Hazırlık maçı özeti

Takımlar

Gol atanlar

Gol dakikaları

Sonuç

Fransa

Rayan Cherki

45'

1

Fildişi Sahili

Guela Doué, Amad Diallo

53', 84'

2

Tam kadrolar:

  • Fransa: Mike Maignan, Jules Koundé (Lucas Hernández, 66), Ibrahima Konaté (Malo Gusto, 66), Dayot Upamecano (Lucas Digne, 46), Theo Hernández (Maxence Lacroix, 46), Aurélien Tchouaméni (Manu Koné, 46), Adrien Rabiot (Kouadio Koné, 66), Michael Olise (N'Golo Kanté, 46), Rayan Cherki (Warren Zaïre-Emery, 78), Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta, 46), Marcus Thuram (Bradley Barcola, 89).

  • Fildişi Sahili: Yahia Fofana, Guela Doué, Wilfried Singo (Ousmane Diomande, 75), Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan (Ange-Yoan Bonny, 68), Omar Diakité (Nicolas Pépé, 47), Franck Kessié (Christopher Operi, 68), Sékou Fofana (Raphaël N'Guessan, 68), Jean-Daniel Akpa Akpro (Bazoumana Touré, 67), Eliesse Ben Seghir (Ibrahim Sangaré, 67), Simon Adingra (Amad Diallo, 47).

Futbol yorumu: Bu hazırlık maçı yenilgisi Fransa için Dünya Kupası öncesi bir uyarı niteliğinde. Didier Deschamps'ın hataları düzeltmek için zamanı var. Fildişi Sahili ise güçlü bir rakibe karşı aldığı galibiyetle taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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FransaFildişi SahiliDidier DeschampsRiyad MahrezKylian Mbappé
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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