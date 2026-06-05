Real Madrid başkanlık yarışı: Florentino Pérez ve beklenmedik rakip

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Real Madrid başkanlık yarışı: Florentino Pérez ve beklenmedik rakip

Real Madrid başkanlığı için mücadele giderek keskinleşiyor. Mevcut başkan Florentino Pérez ile rakibi Enrique Riquelme arasındaki rekabet, transfer vaatleri ve perde arkası taktiklerle renkleniyor. Bu durum birçok kişiye 2000 yılında Luis Figo ile ilgili yaşanan skandal olayları hatırlattı. Goal.com'un haberine göre haber veriyor.

O dönemde Florentino Pérez, ezeli rakip Barcelona'dan Luis Figo'yu transfer edeceğini vaat ederek seçimleri kazanmıştı. O zamanlar kimse Pérez'in zaferine inanmıyordu, hatta Figo bile Lorenzo Sanz'ın kazanacağını umarak transfer dedikodularını yalanlamıştı. Ancak Real Madrid üyeleri Pérez'in cesur vaatlerine inanarak onu başkan seçti.

Aradan 25 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Pérez, kulüpteki en güçlü isim olmaya devam ediyor. Yaklaşan seçimler öncesinde eleştirmenlerine, hakemlere ve Barcelona kulübüne karşı sert açıklamalarda bulundu. Pérez, konumunu güçlendirmek ve kulüpte bir dizi riskli değişiklik yapmak için erken seçim kararı aldı.

Başkan adaylığı şartlarını zorlaştırmasına rağmen (20 yıllık üyelik ve yüksek mali teminat), Pérez'in karşısında Enrique Riquelme ciddi bir rakip olarak ortaya çıktı. Şimdi her iki taraf da kulüp üyelerinin oylarını almak için büyük transferler ve stratejik vaatlerle mücadele ediyor.

Real MadridFlorentino PérezEnrique RiquelmeLa LigaTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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