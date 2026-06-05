Chelsea yaz transfer penceresinde üç harika golcü almak istiyor...

Avrupa futbolunda sezon sona ererken ve yaz transfer penceresi yaklaştıkça, büyük kulüpler arasında kadro güçlendirme meselesi ana gündem haline geliyor. Özellikle İngiltere'nin Chelsea kulübü, gelecek sezon öncesinde hücum hattını tamamen yenilemeyi ve ilki hatlardaki rekabeti artırmayı hedefliyor. Londralıların yetenekli forveti Joao Pedro'nun İspanya'nın Barcelona kulübüne transfer olma ihtimalinin gün geçtikçe artması nedeniyle, 'aristokratlar' için yeni bir golcü satın alma meselesi şu anda oldukça güncel.

Britanya basınında yer alan en son kulis bilgilerine göre, Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso zaten kısa listesini oluşturdu ve yazın takıma katılabilecek üç yıldız adayı belirledi.

Xabi Alonso'nun kısa listesindeki üç ana aday

Londra kulübünün transfer hedefindeki forvetlerin potansiyeli ve transferlerinde ortaya çıkabilecek durumlar kendine özgü özellikler taşır:

Victor Osimhen (Galatasaray): Nijeryalı yetenekli forvet, nerede oynarsa oynasın yüksek verimliliği ile öne çıkar. Ancak Türk kulübünün yıldızı için en az 100 milyon avro serbest kalma bedeli talep etmesi bekleniyor. Ayrıca, Osimhen'in kişisel maaş konusundaki yüksek talepleri Londralılar için finansal açıdan biraz zorluk yaratabilir.

Julian Alvarez (Atletico Madrid): Arjantinli dünya şampiyonu, Xabi Alonso'nun oyun şeması için en ideal ve uygun seçenek olarak görülüyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi oldukça karmaşık. Çünkü Alvarez, Madrid'den ancak tek bir kulüpten - Barcelona'dan - resmi teklif gelmesi durumunda ayrılmaya hazır olduğunu belirtti.

Igor Thiago (Brentford): Brezilyalı forvet, EPL'nin mevcut sezonunda gerçek bir fırtına kopardı ve rakip kalelere tam 22 gol atmayı başardı. Kulübündeki parlak performansı sayesinde Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası nihai kadrosunda yer aldı. İlginç olan, Joao Pedro'nun dünya kupası dışında kalmasının nedeni tam olarak buydu. Thiago, Şubat 2026'da Brentford ile 2031'e kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşme imzalamış olsa da, bunun yazın büyük bir kulübe transferine engel olamayacağı belirtiliyor.

Adayların mevcut durumu ve transfer değeri

Futbolcu Mevcut Kulübü Sezondaki Başlıca Sonuç / Transfer Engeli Victor Osimhen Galatasaray 100 milyon avroluk serbest kalma bedeli ve yüksek maaş talebi Julian Alvarez Atletico Madrid Sadece Barcelona'ya geçmek istemesi Igor Thiago Brentford EPL'de 22 gol atması ve DK-2026 kadrosuna girmesi

Transfer analizi: Chelsea yönetimi, Joao Pedro'nun transferinden elde edilecek geliri tam olarak yeni bir forvet satın almaya yönlendirmeyi planlıyor. Xabi Alonso'nun bu üçlüden hangisini seçeceği ve Londralıların yaz transfer pazarındaki hamlesinin nasıl sonuçlanacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek.

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