Peres 150 milyon avroluk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor

·72·Spor
Peres 150 milyon avroluk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor

Dünya futbolunda yaz transfer dönemi yaklaştıkça, Madrid'in Real Madrid kulübü etrafındaki entrikalar zirve noktasına ulaşıyor. Dün 'Kraliyet Kulübü' başkanlığı seçimleri arka planındaki teknik direktör tartışmalarını haber vermiştik. Şimdi ise mevcut başkan Florentino Perez'in transfer piyasasını sarsacak yeni planı medyanın odak noktasına yerleşti.

Daha önce Madrid devi başkanı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak mücadele eden ünlü bir üst düzey kulübün oyuncularından biri için korkunç bir meblağ — en az 150 milyon avroluk resmi teklif sunacağını açıklayarak futbol dünyasını heyecanlandırmıştı. İspanya'nın saygın ve güvenilir 'As' gazetesi tarafından paylaşılan en son bilgilere göre, bu rekor düzeydeki teklifin hazırlandığı üç ana adayın isimleri belli oldu.

Perez'in hedefindeki üç yıldız: 'Madrid' kimi seçecek?

İçeriden gelen bilgilere göre, Real Madrid'in transfer listesinde Avrupa'nın yeşil sahalarında parlayan şu yetenekli oyuncular yer alıyor:

  • Vitinha (PSG): Paris kulübünün oyun tarzını belirleyen, sahanın ortasında yüksek futbol zekasına sahip yetenekli Portekizli orta saha oyuncusu.

  • João Neves (PSG): Paris devinin kadrosunda çok yönlü ve güvenilir performansıyla Avrupa'nın birçok büyük kulübünün dikkatini çeken bir başka genç Portekizli yıldız.

  • Michael Olise (Bayern Münih): Münih ekibinin kadrosunda kanat hücumunda gerçek bir yaratıcılık sergileyen, dribling ve hız ustası olan kanat oyuncusu.

İlginç olan şu ki, Florentino Perez bu son derece pahalı teklifin hazırlandığı oyuncunun kesinlikle Fransız milliyetinden olmadığını özellikle vurguladı. Bu durum, adaylar arasından birkaç seçeneği otomatik olarak eleyerek entrikayı daha da artırıyor.

Transfer hedefindeki oyuncuların kısa özeti

Oyuncu

Mevcut Kulübü

Mevkii (Sahadaki Rolü)

Olası Transfer Bedeli

Vitinha

PSG

Merkez Orta Saha

150 milyon avrodan az değil

João Neves

PSG

Defansif Orta Saha / Merkez Orta Saha

150 milyon avrodan az değil

Michael Olise

Bayern Münih

Kanat Forveti (Winger)

150 milyon avrodan az değil

Yine de, Madridlilerin bu üçlüden hangisi için tarihi ve rekor düzeyde bir meblağı gözden çıkarmaya karar verdiği şimdilik sır perdesini koruyor. Ancak bir şey kesin: Florentino Perez, yazın 'Santiago Bernabéu'ya başka bir süper yıldızı getirmeye kesinlikle kararlı.

Zamin Analizi: Perez'in böyle büyük hamleleri genellikle beklenmedik ve hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bu üç futbolcudan biri Real Madrid forması giyerse, Madrid kulübünün gelecek sezonki kadrosunun şüphesiz daha da korkunç bir hale geleceği açıktır.

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Florentino PérezReal MadridVitinhaPSGMichael Olise
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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