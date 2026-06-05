Arsenal, Leicester City kanadını satın almaya yakın

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Arsenal, Leicester City kanadını satın almaya yakın

Londra'nın Arsenal kulübü, İngiltere Premier Lig'i'ndeki rakiplerini geride bırakarak Leicester City takımının yetenekli genç yıldızı Jeremy Monga ile sözleşme imzalamak üzere. "Topçular", 16 yaşındaki kanat oyuncusunu yaz transfer penceresindeki ana hedeflerden biri olarak görüyor. Kulüp yönetimi, kadroyu ülkenin en iyi genç yeteneklerini katarak güçlendirmeyi planlıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

The Times'ın haberine göre, Arsenal, Monga için verilen mücadelede açık ara önde. Leicester City'nin Championship'te 23. sırada yer alıp alt lige düşmesi, yetenekli futbolcunun takımdan ayrılma sürecini hızlandırdı. Jeremy Monga, 15 yaş ve 271 günlükken Newcastle United'a karşı oynadığı maçta ilk kez forma giyerek İngiltere Premier Lig'i tarihinin en genç üçüncü futbolcusu olmuştu.

O dönemin teknik direktörü Ruud van Nistelrooy, gencin potansiyelini yüksek değerlendirdi: "Harika niteliklerini görmek mümkündü. Hızlı ve fantastik bir yeteneğe sahip kanat oyuncusu. Jeremy bu dakikaları hak etti ve umarım gelecekte daha fazlasına ulaşır." Mikel Arteta da İngiltere U-19 milli takımı üyesi olan bu çok yönlü futbolcunun ateşli bir hayranı.

The Standard'ın yazdığına göre, genç yıldızın transfer bedeli 10 ila 15 milyon sterlin arasında tahmin ediliyor. Monga'nın 10 Temmuz'da 17 yaşına girdiğinde Leicester City ile profesyonel sözleşme imzalaması gerekiyor, bu nedenle Arsenal transferi bu tarihten önce tamamlamaya çalışıyor. Bu transferin Londra kulübünün hücum hattındaki rekabeti daha da artırması bekleniyor.

ArsenalLeicester CityTransferlerİngiltere Premier Lig'iJeremy Monga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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