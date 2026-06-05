Ancelotti Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki ana hedefini açıkladı...

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Ancelotti Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki ana hedefini açıkladı...

Futbol dünyasının en çok beklenen ve prestijli turnuvası olan 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, milli takım kamplarından sıcak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beş kez dünya şampiyonu olan ve her mundiala sadece altın madalyalar için giden Brezilya Milli Takımı, şu anda taraftarların odağında. "Pentakampeones"in (Brezilya Milli Takımı'nın lakabı) deneyimli ve bilge baş antrenörü Carlo Ancelotti, yaklaşan turnuva öncesi medya temsilcileriyle bir araya gelerek takımın olanakları ve iç atmosferi hakkında içtenlikle konuştu.

İtalyan uzmana yöneltilen "Brezilya bu yılki mundialda ana kupayı kazanabilir mi?" sorusuna, hiçbir tereddüt göstermeden kararlılıkla cevap verdi.

"Yüksek hedefler güçlü motivasyon sağlar"

Carlo Ancelotti, öğrencilerinin kalbinde gurur ve zafere olan yüksek inancı uyandırmanın başlıca görev olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bence evet, kesinlikle zafer kazanacağız. Oyuncularımın zihinlerinde ve kalplerinde en yüksek beklentileri oluşturmak istiyorum. Bu çok önemli. Çünkü hedef ve beklentiler ne kadar yüksek olursa, ona ulaşma yolundaki tutku ve motivasyon da o kadar güçlü olur."

Ayrıca teknik direktör, sadece yıldız kadro veya bireysel yetenekle uzağa gidilemeyeceğini, başarının anahtarının sağlam takım birliğinde olduğunu özellikle belirtti. Ona göre, herhangi bir yüksek yetenek sahibi, ancak uyumlu ve birlik içinde bir takımın parçası haline geldiğinde sahada en verimli oyununu sergileyebilir.

Zafer formülü: Egodan vazgeçmek ve mütevazılık

Ancelotti, dünya tacını geri almak için oyunculardan sadece fiziksel değil, aynı zamanda güçlü bir zihinsel hazırlık da gerektiğini açıkladı.

Başarı faktörleri

Teknik direktörün oyunculardan beklentileri

Takım birliği

Bireysel yeteneği tek bir sistemde birleştirmek

Zihinsel istikrar

Çıkar hırsından vazgeçmek ve mütevazı olmak

Ortak hedef

Kişisel hırsları takım çıkarları uğruna feda etmek

"Günümüzde zihniyet meselesi ön plana çıkıyor. Kampımızda oyuncuların kişisel çıkarlarını düşünen bencil olmamaları gerekir. Hem sahada hem de dışında mütevazılığı koruyarak, herkes tek vücut olup tek büyük hedef uğruna durmaksızın çalışmalı ve genel zafere katkı sağlamalıdır. Şu anda tam da bu sistem üzerinde çalışıyoruz ve bunu başaracağız," dedi İtalyan uzman.

Brezilya'yı grup aşamasında kimler bekliyor?

Hatırlatalım, yaklaşan Dünya Kupası'nın grup turlarında Brezilya Milli Takımı'nın rakipleri oldukça uygun, ancak kendine özgü karaktere sahip takımlardır.

Brezilya'nın yer aldığı grubun temsilcileri:

  1. Fas — Son yıllarda büyük ilerleme kaydeden, taktiksel olarak disiplinli Afrika devi.

  2. İskoçya — Britanya kararlılığı ve savaşçı futbol tarzına dayanan temsilci.

  3. Haiti — Grubun zayıf halkası olarak görülse de sürpriz yapmaya çalışan takım.

Dünya futbolundaki bu tür büyük açıklamalar, Brezilya'nın bu yılki şampiyonluk yarışına ne kadar ciddi girdiğini gösteriyor. Carlo Ancelotti'nin tecrübesiyle samba ülkesinin temsilcilerine yeniden altın kupayı hediye edip edemeyeceğini — yakında yeşil sahalarda birlikte göreceğiz.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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