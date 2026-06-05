Jude Bellingham İngiltere milli takımında yedek kulübesine çakılabilir

·64·Spor
Jude Bellingham İngiltere milli takımında yedek kulübesine çakılabilir

"Başka kim yapabilir ki?!" — Jude Bellingham, Euro 2024 son 16 turunda Slovakya kaleine 95. dakikada akrobatik bir gol attıktan sonra tam olarak bu sözleri haykırmıştı. O ana kadar "Üç Aslanlar" son derece kötü bir oyun sergiliyordu, ancak Bellingham'ın kahramanlığı takımı turnuvada tuttu. Bu, Real Madrid formasıyla üst üste galibiyet golleri atarak sezonun kahramanı haline gelen futbolcu için bir başka zirve noktasıydı. Goal.com bunu bildiriyor .

Bellingham'ın kariyeri hızlı bir yükselişle başladı: 19 yaşında 2022 Dünya Kupası'nda parladı, Borussia Dortmund'u Bundesliga şampiyonluğunun eşiğine taşıdı ve Real Madrid'deki ilk sezonunda "Altın Top"a layık bir performans sergiledi. La Liga kapsamındaki ilk iki El Clasico'da da son dakikalarda galibiyet golünü atarak taraftarların sevgisini kazanmıştı.

Ancak son zamanlarda orta saha oyuncusunun oyununda bir düşüş gözlemleniyor. Sakatlıklar, özellikle geçen yaz ameliyat gerektiren omuz sorunu, formunu olumsuz etkiledi. Real Madrid'in genel krizi de Bellingham'ın itibarına darbe vurdu. Şu anda 2026 Dünya Kupası'nın ana yüzlerinden biri olarak görülse de, Thomas Tuchel'in yönetimindeki takımdaki yeri garanti altında değil.

Şu anda Bellingham'ın 17 Haziran'da Hırvatistan'a karşı oynanacak açılış maçında ilk 11'de yer almama ihtimali gerçeğe yaklaşıyor. Birmingham City akademisinden beri büyük bir gelecek vaat eden ve Real Madrid ile Liverpool gibi devlerin mücadele ettiği bir yıldız olmasına rağmen, Thomas Tuchel'in takımındaki rekabet onun yedek kalmasına neden olabilir.

Jude BellinghamReal MadridİngiltereThomas TuchelFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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