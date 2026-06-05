Real Madrid forvetinin İtalya Serie A devi olması bekleniyor

·99·Spor
Real Madrid forvetinin İtalya Serie A devi olması bekleniyor

Madrid'in Real Madrid kadrosunda yüksek rekabet nedeniyle yedek kulübesine mahkum kalan yetenekli forvet Gonzalo García, kariyerinde keskin bir dönüm noktasının eşiğinde. 22 yaşındaki İspanyol forvetin bu yaz transfer penceresinde 'kraliyet kulübünden' ayrılma ihtimali saat geçtikçe artıyor.

Avrupa'nın ünlü transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'nun yayınladığı son bilgilere göre, Madrid ekibinin altyapısından çıkan oyuncu kariyerine İtalya Serie A'da devam etmek için harika bir fırsata sahip.

Geçen sezonu büyük bir sürprizle tamamlayıp tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alan Como kulübü, hücum hattını özellikle García ile güçlendirmeyi hedefliyor. İspanyol efsanesi Cesc Fàbregas'ın yönettiği takım, genç yeteneği kadrosuna katarak Avrupa'da da iddialı olmak istiyor.

Geride kalan La Liga sezonunda genç yaşına rağmen García, Real Madrid formasıyla 30 maça çıkmayı başardı. Bu maçlarda genç yıldız rakip kaleleri 6 kez havalandırırken, 1 asist de yaptı.

Şu anda saygın platformlar tarafından piyasa değeri 30 milyon euro olarak belirlenen futbolcunun İtalya'ya transfer olması, kariyerinde yeni ve parlak bir sayfa açacaktır. Bu transferin kısa süre içinde resmen sonuçlanması bekleniyor.

Gonçalo GarcíaReal MadridComoSerie AUEFA Şampiyonlar Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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