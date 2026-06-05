Bayern'de bölünme: Kenneth Eichhorn transferi yönetimi ikiye böldü

Münih'in Bayern kulübü yönetimi arasında 16 yaşındaki yetenek Kenneth Eichhorn'un transferi konusunda ciddi bir anlaşmazlık çıktı. Bild gazetesinin "Bayern-Insider" podcast'inde belirtildiği üzere, kulübün spor departmanı ve gözetim kurulu genç yetenek için harcanacak tutar konusunda ortak bir karara varamıyor. Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Bayern'in spor direktörü Max Eberl ve Christoph Freund bu orta saha oyuncusunu Münih'e getirmek için büyük çaba sarf etti. Hatta Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Paris Saint-Germain maçı öncesinde Eichhorn ile özel bir görüşme düzenlendi. Takımın yeni teknik direktörü Vincent Kompany de futbolcuyla saatlerce görüşerek onu projesine dahil etmeye çalıştı.

Ancak, Bayern gözetim kurulu transferin toplam finansal paketini aşırı pahalı buluyor. Futbolcunun menajerlerinin 10-11 milyon euro tutarında imza bonusu (signing-on fee) talep etmesi yönetimin itirazına neden oldu. Spor departmanı yatırım yapılmasından yana olsa da, üst kurul fon ayırmayı reddetti.

Şu anda Säbener Straße'deki genel merkezde durum çıkmaza girmiş durumda. Menajerlere göre futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro ve böyle bir yetenek için ödenen bonuslar doğal karşılanmalı. Ancak Bayern yönetimi 16 yaşındaki bir oyuncu için böyle büyük bir riske girmek istemiyor.

Münihlilerin yarıştan çekilebileceği bir sırada, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Liverpool gibi kulüpler durumu yakından takip ediyor. Eğer Bayern nihai kararını vermezse, bu takımlar Kenneth Eichhorn'u kadrolarına katmaya hazır.