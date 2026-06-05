Jordi Alba: “Tüm kariyerim için Unai Emery’ye minnettarım”

Barcelona ve İspanya milli takımının eski yıldızı Jordi Alba, kariyerindeki başarılarını Aston Villa teknik direktörü Unai Emery’ye borçlu olduğunu kabul etti. Mesele şu ki, Emery Valencia’daki görev yıllarında Alba’yı kanat oyuncusundan sol bek pozisyonuna dönüştürmüştü. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Jordi Alba’nın söylediğine göre, başta bu değişime direnç göstermiş ancak zamanla bu kararın dünya çapında bir yıldıza dönüşmesinin temelini attığını anlamış. “20 yaşındaydım ve Emery beni A takıma çağırdı. Werder Bremen ile Avrupa Ligi maçında bir kişi eksik kaldık ve teknik direktör beni savunmaya aldı. O zamanlar o pozisyonda ne yapacağımı bilmiyordum,” diye hatırlıyor futbolcu.

Alba gençlik hatalarını kabul ederek Emery’nin ısrarının geleceğini şekillendirdiğini vurguladı. “Başta bunu iyi karşılamadım ama Emery’nin tüm kariyerim için bana büyük bir iyilik yaptığını bilmiyordum. Eğer o değişim olmasaydı, bu seviyeye ulaşamazdım. O, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri,” diye ekledi.

Bu taktiksel değişimin ardından Jordi Alba 2012’de Barcelona’ya transfer oldu ve Camp Nou’da 11 sezon boyunca harika bir performans sergiledi. Katalan ekibinde 450’den fazla maça çıkarak altı kez İspanya şampiyonluğu yaşadı.

Şu anda Aston Villa’yı çalıştıran Unai Emery ise futbolcuları keşfetme yeteneğiyle tanınmaya devam ediyor. Geçen sezon Birmingham temsilcisiyle başarılı bir performans sergileyerek Avrupa’nın en güçlü uzmanlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.