Barcelona kadın takımındaki büyük değişiklikler ve İspanya milli takımının geleceği

İspanya milli takımının İngiltere'ye karşı oynayacağı önemli Dünya Kupası eleme maçı kadrosuna bakıldığında, bir kulübün üstünlüğü görülüyor: Barcelona. Sonia Bermudes'in seçtiği 25 futbolcudan 11'i Katalan kulübünün formasını giyiyor. Ancak bu yaz Barcelona kadrosunda büyük değişiklikler olması bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Geçen ay Pere Romeu'nun öğrencileri Şampiyonlar Ligi finalinde Lyon'u 4-0 yenerek sezonu dört kupa ile tamamladıktan sonra, üç temel ayrılık duyuruldu. İki kez "Altın Top" sahibi Alexia Putellas, 14 yıllık kariyerinin ardından takımdan ayrılıyor. Ayrıca defans oyuncuları Ona Batlle ve Mapi Leon da yeni meydan okumalara yelken açıyor. Finalde çift gol atan Salma Paralluelo da onların izinden gidebilir.

Barcelona daha önce de benzer durumlarla karşılaştı. Geçen yaz finansal kısıtlamalar ve zayıf bir transfer dönemi nedeniyle takımın Avrupa'daki şansı sorgulanmıştı. Ancak hepsine cevap vererek dördüncü kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular. Bu seferki durum biraz farklı, çünkü giden oyuncular — Putellas, Leon ve Batlle — dünya çapında yıldızlar.

Katalanlar için bu büyük boşluğu doldurma zamanı geldi. Kulüp yıllardır La Masia akademisi veya akıllı transferlerle kadroyu yeniliyor. Erkek takımının Anthony Gordon için 69 milyon sterlin harcaması, mali durumun iyileştiğine işaret edebilir. Bu da kadın takımına yeni yıldızlar kazandırma fırsatı sunar.

Bu transferler sadece kulübü değil, İspanya milli takımının 2027 Dünya Kupası şampiyonluğunu koruma misyonunu da doğrudan etkileyecek. Barcelona liderlerini kaybederken, yeni nesil temsilcilerinin bu sorumluluğu almaya hazır olması şart.