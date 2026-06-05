Florentino Perez, Real Madrid için 150 milyon euroluk transferi duyurdu

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün transfer planları hakkında beklenmedik bir açıklama yaptı. Sözlerine göre, Madrid kulübü önümüzdeki hafta 150 milyon euroluk yeni bir yıldız transferini resmen duyuracak. Bununla birlikte Perez, birçok kişinin beklediği Erling Haaland veya Harry Kane adaylarını reddetti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Başkan, Horizonte programındaki konuşması sırasında kulübün mali durumunun istikrarlı olduğunu vurguladı. Salı günü Şampiyonlar Ligi seviyesindeki bir üst kulübe büyük bir teklif sunulacağını belirtti. Bu transferin Real Madrid tarihinin en pahalı alımı olması bekleniyor.

Perez transferlerden bahsederken Jose Mourinho, Ibrahima Konate ve Denzel Dumfries gibi isimlere değindi, ancak asıl odak 150 milyon euroluk gizemli oyuncuya kaydı. Bu açıklamalar, kulüpteki başkanlık yarışı ve rakip Enrique Riquelme tarafından uygulanan baskılar gölgesinde yankı buldu.

Rakibi Erling Haaland'ı getirmeye söz verirken, Perez kulübün Forbes'a göre 10 milyar euro olarak değerlendirildiğini hatırlattı. Sözlerine göre Real Madrid şu anda dünyanın en değerli ve mali açıdan en güçlü kulübü olarak kabul ediliyor.