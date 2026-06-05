Thomas Tuchel, Jude Bellingham ve Harry Kane'yi yedek bırakabilir

·84·Spor
Thomas Tuchel, Jude Bellingham ve Harry Kane'yi yedek bırakabilir

İngiltere milli takımının eski orta saha oyuncusu Nicky Batty, Jude Bellingham'ı uyararak yeni teknik direktör Thomas Tuchel'in yaklaşan Dünya Kupası'nda oyuncuların itibarına göre hareket etmeyeceğini vurguladı. Batty'ye göre, Aston Villa'nın yıldızı Morgan Rogers, olağanüstü oyun tarzıyla Bellingham ve Harry Kane gibi süper yıldızları geride bırakabilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Eski futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda Thomas Tuchel'in kötü formdaki yıldızları kadro dışı bırakmakta tereddüt etmeyeceğini iddia ediyor. Real Madrid'in orta saha oyuncusu turnuvanın başında formunu bulamazsa, Morgan Rogers'ın ilk 11'de onun yerini alması bekleniyor. Bellingham, sakatlıklarla geçen zorlu bir sezonun ardından bu turnuvaya katılıyor.

Morgan Rogers, Aston Villa formasıyla harika bir sezon geçirerek takımının Avrupa Ligi şampiyonluğuna ve İngiltere Premier Ligi'nde dördüncü sırayı almasına büyük katkı sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, tüm turnuvalarda 13 gol ve 11 asist kaydetti. Milli takımdaki prestiji de artıyor ve Tuchel'in takımının en büyük keşfi haline gelebilir.

Nicky Batty, Paddy Power'a verdiği röportajda Rogers'ın taktiksel üstünlüklerini özellikle vurguladı. Sözlerine göre, Harry Kane, Declan Rice, Bukayo Saka ve Jude Bellingham ana yıldızlar olsa da, turnuvanın en parlak oyuncusu olma ihtimali en yüksek isim Rogers. Özellikle rakipler savunmada yoğunlaştığında, ceza sahası dışından yaptığı vuruşlar işe yarayabilir.

Thomas TuchelJude BellinghamReal MadridİngiltereDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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