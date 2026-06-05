Antony, Manchester United'taki zorluklar ve Cristiano Ronaldo'nun tavsiyesi hakkında

Brezilyalı kanat oyuncusu Antony, "Manchester United"taki kariyeri, Cristiano Ronaldo ile ilişkileri ve Erik ten Hag'ın transferindeki rolü hakkında açıkça konuştu. Futbolcu, İngiltere Premier Ligi'ndeki baskıyı ve kariyerine İspanya'da devam etme kararının nedenlerini açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Antony'nin sözlerine göre, Erik ten Hag onun 2022'de "Old Trafford"a transfer olmasını sağlamada kilit rol oynadı. "Ajax"ta birlikte çalıştıkları teknik direktör, futbolcuyla sürekli iletişimde kalarak onu projesine katılmaya ikna etti. Ancak, yüksek transfer bedeli ve beklentiler futbolcunun performansını etkilemeden kalmadı.

Kanat oyuncusu, takımın eski yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında da olumlu düşüncelerini dile getirdi. "Ronaldo harika bir insan, çok neşeli ve kibar. Bana şunu tavsiye etti: 'Karnında kelebekleri hissetmeyi bıraktığında, dikkatli olmalısın.' "Arsenal"e karşı ilk maçımın öncesinde beni sakinleştirdi ve topa ilk dokunuşlarımı sakin yapmamı söyledi", diye hatırlıyor Antony.

İngiliz basınının baskısından bahseden Antony, zaman zaman özgüvenini kaybettiğini itiraf etti. Britanya'daki ağır ortam ve eleştirilerin onu İspanya'ya gitmeye zorladığını belirtti. Şu anda İspanya Ligi'nde kendini mutlu hissediyor ve geçen sezon tüm turnuvalarda 14 gol ile 10 asist kaydetti.