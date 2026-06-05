Real Madrid, Bayern yıldızı için 150 milyon euro teklif ediyor

Real Madrid başkanı Florentino Pérez, kulüp tarihinin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Britanya basını The Telegraph'ın haberine göre, Madrid ekibi Bayern Münih'in forveti Michael Olise için 175 milyon euroya kadar varan bir teklifi değerlendiriyor. Pérez bu transferi kamuoyu önünde reddetmiş olsa da, içeriden bilgi veren kaynaklar müzakerelerin perde arkasında devam ettiğini vurguluyor. Goal.com haberi veriyor.

Bayern Münih sportif direktörü Max Eberl, Nisan ayında bu konuya nokta koymaya çalışmıştı. Sözlerine göre, Michael Olise takımın uzun vadeli projesinin önemli bir parçası ve Münih'ten ayrılmayı düşünmüyor. Eberl, futbolcunun 2029 yılına kadar süren sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmadığını da özellikle belirtti.

Florentino Pérez ise Şampiyonlar Ligi'nin önde gelen kulüplerinden birine, Cristiano Ronaldo seviyesindeki bir yıldız için en az 150 milyon euroluk resmi teklif göndereceğini açıkladı. Başkan, bu anlaşmanın Madrid kulübü tarihindeki en pahalı transfer olacağını ve takım için öncelikli bir görev olduğunu vurguladı.

Şu ana kadar Michael Olise, Säbener Straße'deki kariyerinden memnun görünüyor. Ancak Real Madrid gibi bir devin ilgisi ve önerilen devasa meblağ, transfer piyasasındaki durumu kökten değiştirebilir. Bayern yönetimi ise yıldızlarını elde tutmak için tüm önlemleri alacaklarını belirtti.