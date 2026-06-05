Rodri: Altın Top'u kazanacağıma asla inanmadım

Manchester City orta saha oyuncusu Rodri, çocukken Altın Top'u kazanmayı hayal etmediğini itiraf etti. İspanyol yıldız, böyle yüksek bir başarıya ulaşmayı imkansız gördüğünü belirtti. DAZN'e verdiği röportajda futbolcu, tarihi zaferi ve geleceğe dair umutları hakkında konuştu. Goal.com haberini veriyor.

Rodri, 2023-24 sezonunda Manchester City ile İngiltere Premier Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Ayrıca İspanya milli takımıyla Euro 2024 şampiyonu oldu. Bu başarılar, ona 2018'de Real Madrid'den Luka Modrić'ten sonra bu prestijli ödülü alan ilk orta saha oyuncusu olma fırsatı verdi.

"Buna hayal demezdim, çünkü kazanacağıma gerçekten inanmıyordum. Hayat sizi şaşırtabilir. Bu ödere değer veriyorum ama ana hedefim değildi. Bu, iyi yapılmış işin sonucudur. Kendim ve ailem için çok özel bir andı," diye vurguladı 29 yaşındaki futbolcu.

Rodri ayrıca Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'dan da bahsetti. Takım arkadaşını gerçek bir "canavar" olarak nitelendirdi ve gelecekte onun da Altın Top'u kazanacağına inandığını belirtti. Rodri'ye göre Yamal, sadece sahada değil, hayatta da harika bir insan.

"Şu anda iki İspanyol futbolcu var: biri bugünü, diğeri geleceği temsil ediyor. Lamine Yamal çoktan bir yıldız oldu ve geleceği etkileyici. Bir gün mutlaka Altın Top'u kazanacak. Harika bir çocuk, insanların onu daha yakından tanımasını isterim," diye ekledi Rodri.