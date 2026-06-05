Thomas Tuchel, 2026 Dünya Kupası için Harry Kane'e özel bir plan hazırladı

İngiltere milli takımının kaptanı Harry Kane, "Üç Aslanlar" için Bayern Münih için olduğu kadar değerlidir. Ancak, yaklaşan Dünya Kupası'nda beklenenden daha az oyun süresi alabilir. Sky Sports'un haberine göre, ABD, Meksika ve Kanada'da yapılacak grup aşaması maçlarındaki anormal sıcaklar nedeniyle Thomas Tuchel, Kane'e dinlenme vermeyi planlıyor. Bu konuda bilgi veriyor.

Alman teknik direktörün final kadrosuna üç saf santrfor alması birçok uzmanı şaşırttı. Sky Sports muhabiri Rob Dorsett'in belirttiği gibi, Tuchel eleme aşamasında böyle bir yol izlememişti. Şu anda takım, Miami'deki kamp kapsamında Yeni Zelanda ile hazırlık maçına hazırlanıyor.

Kane'e alternatif olarak Aston Villa ile Avrupa Ligi şampiyonu olan Ollie Watkins ve El-Ehli forveti Ivan Toney seçildi. Plana göre, Harry Kane Hırvatistan maçına ilk 11'de başlayacak, ancak Gana maçında dakikaları sınırlı tutulacak. Panama ile karşılaşmada ise tam dinlenme verilmesi bekleniyor.

Temmuz sonunda 33 yaşına girecek olan Kane, geçen sezon Bayern formasıyla 51 maça çıkıp 4050 dakika sahada kaldı. Tuchel'in ana hedefi, İngiltere'nin play-off'a kalması durumunda golcüsünün fiziksel formunu en üst düzeyde tutmaktır.