Real Madrid transfer pazarında Manchester City yıldızını hedef aldı

·395·Spor
Real Madrid transfer pazarında Manchester City yıldızını hedef aldı

Avrupa transfer pazarında Madrid'in Real kulübü etrafındaki entrikalar daha da kızışıyor. Liverpool'dan ayrılan yetenekli defans oyuncusu Ibrahima Konate'yi kadrosuna katan Kraliyet Kulübü yetkilileri bununla yetinmek istemiyor. Madridliler, merkez defans hattını daha da güçlendirmek ve gelecek için yenilmez bir kadro oluşturmak amacıyla bir sonraki mega transferin planlarını yapıyor.

İspanya'nın prestijli AS gazetisinin son bilgilerine göre, La Liga devi, Manchester City'nin kilit oyuncularından biri olan Josko Gvardiol'u satın alma seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Seçim sonucu ve Perez'in ana planı

Bu transferin gerçekleşmesi, Madrid kulübünde beklenen önemli bir siyasi olaya doğrudan bağlı. İçeriden gelen bilgilere göre, mevcut başkan Florentino Perez mevcut başkanlık seçimlerinde tekrar zafer kazanırsa, Hırvat defans oyuncusunu Madrid'e getirme kampanyası resmen başlayacak.

Sevindirici tarafı, 24 yaşındaki Gvardiol'un kendisi de kariyerine Santiago Bernabeu'da devam etmek ve beyaz formayı giymek istiyor. Ancak bu transferi gerçekleştirmek kolay olmayacak. Çünkü Manchester City yönetimi ve bizzat Pep Guardiola yıldızlarını bırakmak istemiyor. Öte yandan, Real de futbolcu için yapay olarak şişirilmiş ve akıl almaz düzeydeki ücretleri ödeyerek finansal riske girmek istemiyor. Müzakerelerde makul bir politika izlenecek.

Gvardiol'un transfer pazarındaki konumu

Genç yaşına rağmen dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak kabul edilen futbolcunun güncel istatistikleri şöyle:

Futbolcunun yaşı

City'deki kariyer süresi

Sözleşme süresi

Piyasa değeri (Transfermarkt)

24 yaş

2023 yazından beri

2028 yazına kadar

70 milyon euro

Durum analizi: Ibrahima Konate transferinin ardından Josko Gvardiol'un da hedef alınması, Florentino Perez'in yeni yenilmez Galacticos'unun defans hattını kurma arzusunun bir göstergesi. Şehirlilerle mevcut sözleşme 2028'e kadar sürse de, futbolcunun Madrid'e geçiş isteği bu yazki transfer penceresinde büyük bir siyasi çatışmaya neden olabilir.

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Real MadridManchester CityJoško GvardiolFlorentino PérezPep Guardiola
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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