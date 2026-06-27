Dünya Kupası 2026. Norveç - Fransa 1:4 (golleri izleyin)
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Dünya Kupası 2026. A Grubu. 3. Hafta. 26 Haziran
Dünya Kupası'nda 3. hafta mücadeleleri devam ediyor. A grubunda play-off biletini garantileyen Fransa (9) ile Norveç (6) arasındaki maçta Dembele'nin hat-trick'i Fransızlara galibiyeti getirdi.
Dünya Kupası 2026. A Grubu. 3. Hafta. 26 Haziran
Norveç — Fransa 1:4
Goller: Osgor (21) — Dembele (7, 20, 32), Due (90+4).
Kaçan penaltı: Larsen (50).
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