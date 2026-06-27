Jamie Carragher: «İspanya artık benim için ana favori değil»

·4·Spor
Jamie Carragher: «İspanya artık benim için ana favori değil»

Liverpool ve İngiltere milli takımının eski savunmacısı Jamie Carragher, 2026 Dünya Kupası'nda beklentilerini karşılayamayan takım hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Carragher, İspanya milli takımının grup aşamasındaki oyununun kendisinde beklenen etkiyi yaratmadığını belirtti.

AS gazetesinin aktardığına göre Carragher, «İspanya beni hayal kırıklığına uğrattı. Turnuva öncesinde net favori olarak görülüyorlardı ancak şu an benim için Dünya Kupası'nın ana favorisi değiller» dedi.

Bununla birlikte, eski İngiliz futbolcu, İspanya'yı şampiyonluk yarışından tamamen silmenin yanlış olacağını vurguladı.

Carragher'a göre «La Roja» güçlü bir kadroya ve büyük imkanlara sahip, ancak takım henüz bir dünya şampiyonluğu adayına yakışır şekilde parlak bir futbol sergileyemiyor.

Hatırlatmak gerekirse, İspanya grup aşamasında iki galibiyet ve bir beraberlik aldı. Takım, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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