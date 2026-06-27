CATL Batarya Satışında Devrim Yaptı: Artık Ürünler Doğrudan Satın Alınabilecek

Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan Çinli CATL şirketi, satış stratejisinde keskin bir dönüş yaptı. Şirket, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanan CATL Mall çevrimiçi satış platformunu resmen hayata geçirdi. Bu adımın, küresel enerji depolama sistemleri pazarındaki tedarik zincirini tamamen değiştirmesi bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

CarNewsChina'nın haberine göre, yeni platform sayesinde artık sadece dev otomobil üreticileri değil, küçük entegratörler de batarya hücrelerini doğrudan fabrikadan satın alma imkanına kavuştu. Daha önce CATL gibi devler yalnızca büyük sözleşmelere ve üst düzey müşterilere odaklanırken, artık durum değişti.

Küçük İşletmeler İçin Yeni Fırsatlar

Şu anda CATL Mall platformunda üç ana model batarya satışa sunulmuş durumda: 100 Ah, 280 Ah ve 314 Ah kapasiteli elementler. Ayrıca katalogda 587 Ah kapasiteli en güçlü model de yer alıyor, ancak bu model henüz siparişe açık değil. En önemli yenilik ise minimum sipariş miktarının sadece üç kutu olarak belirlenmiş olması.

Bu değişiklik, Özbekistan gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla geliştiği pazarlar için de güncel bir gelişme. Küçük güneş paneli kurulum şirketleri veya enerji depolama sistemleri kuran girişimciler, artık aracılar olmadan orijinal ürünü birinci elden temin edebilecekler.

Aracıların Dönemi Sona mı Eriyor?

Daha önce küçük üreticiler, CATL ürünlerini almak için çok aşamalı aracılara güvenmek zorundaydı. Bu durum; fiyatların haksız yere artması, ürün kalitesinin garanti edilememesi ve kıtlık dönemlerinde tedarik zincirinin kopması gibi birçok soruna yol açıyordu. Doğrudan satış kanalı bu engelleri ortadan kaldırıyor.

Uzmanlara göre, CATL Mall platformunun devreye girmesi, pazardaki dağınık talebin tek bir sistemde birleşmesine hizmet edecek. Bu durum sadece CATL şirketinin pazar payını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda küçük rakiplerin ve distribütörlerin faaliyet ortamını da önemli ölçüde etkileyecek.

Şunu belirtmek gerekir ki, CATL şu anda Tesla, BMW ve diğer birçok elektrikli araç üreticisinin ana ortağı konumunda. Şirketin perakende satışa yaklaşması, enerji depolama teknolojilerinin daha da yaygınlaşmasına ve nihai ürünlerin maliyetinin düşmesine yol açabilir.