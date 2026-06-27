SpaceX Kendi Starpipe Gaz Boru Hattını İnşa Ediyor: Starbase Lojistiğinde Yeni Bir Dönem

·34·Teknoloji
SpaceX Kendi Starpipe Gaz Boru Hattını İnşa Ediyor: Starbase Lojistiğinde Yeni Bir Dönem

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, Teksas'taki Starbase uzay üssünün yakıt ihtiyacını kesintisiz karşılamak amacıyla özel bir metan gaz boru hattı inşa etmeye hazırlanıyor. Starpipe adı verilen bu proje, Starship roket sisteminin fırlatma sıklığını artırmak ve lojistik maliyetleri optimize etmek adına stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yeni altyapı tesisinin, uzay araçlarının uçuşa hazırlanma sürecini önemli ölçüde hızlandırması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Lone Star Minerals Development LLC yan kuruluşu tarafından sunulan belgelere göre, Starpipe inşaatının 7 Temmuz 2026'da başlaması planlanıyor. Projenin tamamlanma ve işletmeye alınma tarihi ise 26 Ocak 2027 olarak belirlenmiş. ixbt.com verilerine göre, bu boru hattı Brownsville kanalının kuzeyindeki sanayi bölgesini Starbase fırlatma kompleksiyle birbirine bağlayacak.

Lojistik Bağımlılık Azalacak

Şu anda Starship testleri ve uçuşları için gerekli olan metan yakıtı, uzay üssüne çok sayıda tanker araçla taşınıyor. Her büyük uçuş öncesinde onlarca kamyonun trafiği, sadece karmaşık bir lojistik zincir oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda hazırlık sürecini de yavaşlatıyor. Starpipe devreye girdiğinde, metan doğrudan boru hattı üzerinden gelecek ve fırlatma alanı yakınındaki özel tesislerde sıvılaştırılacak.

Yeni gaz boru hattının uzunluğu yaklaşık 13 kilometre, çapı ise yaklaşık 40 santimetre olacak. Bu boyutlar, uzay üssünün gelecekteki ihtiyaçlarını tamamen karşılamaya ve yakıt dolum sürecini otomatize etmeye olanak tanıyacak. Söz konusu proje, SpaceX'in dış tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmaya yönelik geniş kapsamlı otonomi stratejisinin bir parçasıdır.

Tam Otonom Uzay Üssüne Doğru

Metanın yanı sıra, Starship uçuşları için devasa miktarlarda sıvı oksijen ve sıvı azot gerekmektedir. Bu amaçla SpaceX, şu anda fırlatma kompleksi yakınında kendi hava ayrıştırma ünitesini (ASU) inşa etmeye devam ediyor. Starpipe ve bu fabrikanın ortak çalışması, Starbase kompleksini neredeyse tamamen bağımsız bir enerji ve yakıt merkezine dönüştürecek.

İlginç olan şu ki, Starbase'in konumu başlangıçta yakın çevreden devlet metan boru hattının geçmesi planlandığı için seçilmişti. Ancak bu devlet projesi hayata geçmeyince, şirket yıllarca yakıtı kamyonlarla taşımak zorunda kaldı. Artık SpaceX bu sorunu kendi imkanlarıyla çözmeye karar verdi.

Şirketin son başarıları, Ship S40 prototipinin uzun süreli ateşleme testleri ve yeniden kullanılabilir Starfall kapsülünün ilk uçuşu dahil olmak üzere, Starship projesinin final aşamasına yaklaştığını gösteriyor. Starpipe gibi altyapı projeleri ise Mars ve Ay uçuşlarını düzenli hale getirmek için temel teşkil edecek.

SpaceXStarshipStarbaseElon MuskTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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