Bilim İnsanları Pamuk Şekerden Bile Daha Hafif Dev Gezegenler Keşfetti

·35·Dünya
Bilim İnsanları Pamuk Şekerden Bile Daha Hafif Dev Gezegenler Keşfetti

Astronomlar, Evrendeki en sıra dışı gezegenlerden ikisini tespit etti. Hacim olarak Jüpiter ile neredeyse aynı olmalarına rağmen, yoğunlukları o kadar düşük ki pamuk şekerden bile daha hafif kabul ediliyorlar.

Uzmanlar, bu gezegenlerin Dünya'dan yaklaşık 1.110 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın etrafında döndüğünü bildirdi. Bilimsel gözlemlere göre, bu gezegenler kendi kategorilerinde bugüne kadar tespit edilen en hafif gezegenler olarak kaydedildi.

Keşif, NASA'nın TESS uzay teleskobu aracılığıyla gerçekleştirildi. Gezegenler önce tespit edildi, ardından Dünya'daki çeşitli teleskoplar yardımıyla yörüngeleri ve yoğunlukları kesin olarak hesaplandı.

Bilim insanları bu gök cisimlerini "süper-pufuduk" gezegenler olarak adlandırıyor. Bunun nedeni, büyük kısmının hidrojen ve helyum gazlarından oluşması ve dış yapılarının son derece hafif ve şişkin olmasıdır.

Şu ana kadar Güneş Sistemi dışında yaklaşık 6.300 ötegezegen onaylanmış olsa da, bunlardan sadece 40'tan azı bu kategoriye giriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni olan Jüpiter, bu yeni keşfedilen gezegenlerden yaklaşık 35 kat daha yoğundur.

Araştırmacılara göre, bu tür gezegenlerin incelenmesi, Evrende gezegenlerin nasıl oluştuğu ve evrimi hakkındaki fikirlerin daha da zenginleşmesine hizmet edecektir.

JüpiterNASATESSDünya
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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