Yapay Zeka 2000 Yıllık Yanmış El Yazmasını Okumayı Başardı

·61·Dünya
Yapay Zeka 2000 Yıllık Yanmış El Yazmasını Okumayı Başardı

Modern teknolojiler bir kez daha tarihi bir keşfe yol açtı. Bilim insanları, yapay zeka yardımıyla yaklaşık iki bin yıl önce Vezüv yanardağının patlaması sonucu yanmış antik bir papirüs el yazmasını sanal olarak "açmayı" ve içindeki yazıları okumayı başardı.

Araştırmacılar, PHerc 1667 olarak tanımlanan papirüsten daha önce bilinmeyen bir metni geri getirmeyi başardılar. Onarılan yazıda Stoacı felsefe, insan ahlakı, sanat ve yaşam tarzına dair düşünceler yer alıyor. Uzmanlar, bu eserin MÖ II-III. yüzyıllara ait olabileceğini tahmin ediyor.

El yazması, antik Herculaneum şehrindeki ünlü bir villa kütüphanesinde bulundu. Bu şehir de tıpkı Pompeii gibi MS 79 yılında Vezüv yanardağının patlaması sonucu küller altında kalmıştı. Önceki girişimlerde papirüsü açmak mümkün olmamıştı çünkü herhangi bir mekanik hareket onu tamamen parçalayabilirdi.

Yeni teknoloji ise durumu değiştirdi. Yapay zeka, röntgen görüntüleri aracılığıyla papirüs liflerindeki en küçük değişiklikleri analiz ederek gözle görülmeyen mürekkep izlerini tespit etti. Böylece el yazması açılmadan, içindeki metin dijital ortamda geri getirildi.

Bilim insanlarına göre bu keşif, antik el yazmalarının incelenmesinde yeni bir aşamayı başlatabilir. Artık yüzyıllardır "sessiz" kalan yüzlerce papirüsün de modern teknolojiler yardımıyla yeniden "konuşmaya" başlaması muhtemel.

Araştırmacılar, bu el yazmasının sadece yeni felsefi bilgiler sunmakla kalmayıp, aynı zamanda antik eserlerin korunması ve okunmasında yapay zekanın imkanlarının ne kadar geniş olduğunu da kanıtladığını belirtti.

VezüvHerculaneumPompeiPHerc 1667
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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