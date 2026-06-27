İran'ı Play-off'tan Santimetreler Ayırdı: 90+6'da VAR Draması

2026 Dünya Kupası'nın sıradaki günü, futbolseverler için gerçek bir Hollywood filmini aratmayan dramatik anlarla hafızalara kazındı. G grubunun son maçında karşı karşıya gelen Mısır ve İran milli takımları arasındaki mücadele, hem sahada hem de tribünlerde heyecandan kalplerin durma noktasına geldiği bir atmosferde geçti.

2026 Dünya Kupası. G Grubu. 3. Maç

Mısır — İran 1:1

Goller: Saber 5 (1:0), Rezaian 14 (1:1).

Kaçırılan penaltı: Mehdi Taremi 11' (İran).

Sarı kartlar: Saber (20), Yasser Ibrahim (42), Lashin (90) — Kanaanizadegan (19), Nematollahi (43), Ezatolahi (79), Khalilzadeh (90).

Kadrolar:

Mısır: Shubayr, Robia, Abdul Munim (Yasser Ibrahim, 14), Ahmed Fathy, Hany, Lashin, Saber (Ateya, 46), Salah (Sayid, 57), Trezeguet, Ashour (Marmoush, 46), Zizo (Abdulkarim, 76).

İran: Beiranvand, Khalilzadeh, Kanaanizadegan, Nematollahi (Hardoni, 46), Mohammadi, Rezaian, Ezatolahi, Ghorbani, Mohebi (Jahanbakhsh, 90+1), Quddus (Moghanlou, 67), Taremi.

Hızlı goller ve Taremi'nin hatası

Karşılaşma, hakemin düdüğüyle birlikte inanılmaz bir hızla başladı. Maçın başından itibaren hücuma çıkan Mısırlılar, 5. dakikada Saber'in golüyle skoru 1-0'a getirdi. Kısa bir süre sonra, İran milli takım kaptanı Mehdi Taremi, penaltı ile beraberliği yakalamak için altın bir fırsat elde etti. Ancak 11. dakikada beyaz noktadan kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Buna rağmen Persler moral bozmadılar ve hedeflerine ulaştılar: 14. dakikada Rezaian skoru eşitledi — 1:1. Bu sonuç Mohamed Salah ve takım arkadaşlarını tatmin ettiği için, Afrikalılar ikinci yarıda öncelikli olarak skoru korumaya odaklandılar.

90+6'daki serap: Gözlüklü Khalilzadeh ve mikroskobik ofsayt

İkinci yarı boyunca İranlıların durmaksızın koşmaktan oldukça yoruldukları fark ediliyordu. Buna rağmen, maçın sonunda gerçek bir baskı kurmak için güçlerini topladılar.

Ve nihayet, hakemin eklediği 90+6. dakikada Shoja Khalilzadeh Mısır ağlarını sarstı! Asyalıların yaşadığı sevinç ve coşku kelimelerle tarif edilemezdi. Hatta golün sahibi Khalilzadeh, önceden hazırladığı güneş gözlüklerini takarak golü kendine has bir tarzda kutlamaya bile vakit buldu. Ancak bu sevinç saniyeler içinde bir seraba dönüştü: VAR devreye girdi ve tekrarlar sonucunda hücumda mikroskobik (birkaç santimetrelik) bir ofsayt olduğu tespit edilerek gol iptal edildi!

Drama bununla da bitmedi. Kalan son saniyelerde İran bir kez daha gole çok yaklaştı, ancak Mısır kalecisi yakın mesafeden gelen sert şutu mucizevi bir şekilde kurtardı.

İran için her şey bitmedi: Play-off matematiği

Maç 1:1 sona erdi. İran, grup aşamasındaki üç maçının tamamında berabere kaldı. Ancak onlar için turnuva henüz bitmiş değil. Takımın averajı iyi olduğu için, şu an en iyi üçüncü sıradaki milli takımlar sıralamasında 6. sırada yer alıyorlar.