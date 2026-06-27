Anlık bir hata: kadın 133 bin dolarlık altından oldu

·37·Dünya
Anlık bir hata: kadın 133 bin dolarlık altından oldu

Türkiye'nin Bursa şehrinde yaşayan bir kadın, dikkatsizlik sonucu içinde yaklaşık 1 kilogram altın bulunan paketi çöp sanarak çöp kutusuna attı. Şu anda değerli eşyaları bulmak için arama çalışmaları yürütülüyor.

Kayıp altınların değerinin 6,13 milyon Türk lirası (133 bin ABD dolarından fazla) olduğu bildirildi. Aile, bu birikimi yıllar boyunca ev satın almak amacıyla toplamıştı.

Olay, Bursa ilinin Akçalar mahallesinde meydana geldi. Altınların kaybolduğunu fark eden aile, derhal polis ve belediye ekiplerine başvurdu.

Aile reisi Sedair Kurnaz, eşinin ev temizliği sırasında paketi sıradan bir çöp sanarak yanlışlıkla attığını söyledi.

Çöp kamyonunun paketi götürüp götürmediği veya paketin çöpler arasından başka biri tarafından bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor. Kolluk kuvvetleri ve belediye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şu anda bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları titizlikle inceleniyor.

TürkiyeBursaAkçalarSedair Kurnaz
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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