Özbekistan ve DR Kongo Maçı Taşkent'te Dev Ekranlarda Yayınlanacak

28 Haziran'da Dünya Kupası kapsamında Özbekistan ve DR Kongo milli takımları arasında oynanacak karşılaşma, Taşkent şehrinin 12 ilçesindeki tüm açık alanlarda canlı olarak yayınlanacak.

Ana ve en büyük fan zonu Bunyodkor Stadyumu'nda kurulacak. Maç yayını Taşkent saati ile 04:30'da başlayacak.

Maçı Anhor-Lokomotiv, Central Park, Ashkhabad, Gafur Gulyam, Dostlik, Furqat ve Galaba parklarında izlemek mümkün olacak.

Ayrıca Yunusobod Spor Kompleksi, INDEX Park ve başkent ilçelerinin merkezi yürüyüş alanlarına da dev ekranlar kurulacak.

Tüm alanlara giriş ücretsiz olacaktır.