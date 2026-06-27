Apple'dan Beklenmedik Karar: iPhone 18 Akıllı Telefonlar 9 GB RAM ile Gelecek

·2·Teknoloji
Apple'dan Beklenmedik Karar: iPhone 18 Akıllı Telefonlar 9 GB RAM ile Gelecek

Apple şirketi, gelecek akıllı telefonlarında RAM kapasitesini artırmak için sıra dışı bir strateji benimsiyor. Son bilgilere göre, 2026 yılında tanıtılması beklenen iPhone 18 serisinin temel modelleri 9 GB RAM ile donatılacak. Bu, mevcut standartlardan farklı bir değer olup teknoloji dünyasında nadiren rastlanan bir durumdur. Ixbt.com haberi veriyor.

Tanınmış analist Ming-Chi Kuo, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada, bu değişikliğin Apple Intelligence yapay zeka sisteminin yeteneklerini daha da genişletmekle ilgili olduğunu belirtti. Özellikle iOS 27 işletim sistemi düzeyinde yapay zeka algoritmalarının kesintisiz ve hızlı çalışmasını sağlamak için ek bellek kaynakları gerekmektedir. Bu durum, Apple mühendislerini alışılmış olan 8 GB kapasiteden vazgeçip biraz daha yüksek bir değere geçmeye zorluyor.

Bellek mimarisindeki değişiklikler

Teknik açıdan bu yenilik, bellek yongaları konfigürasyonundaki değişiklikle açıklanıyor. Mevcut A19 çipli modellerde dört adet 2 GB'lık yonga kullanılırken, yeni A20 işlemciye sahip iPhone 18 modelleri altı adet 1,5 GB'lık yonga kullanacak. Sonuç olarak toplam kapasite 9 GB olacak. Bu yöntem, cihazın maliyetini keskin bir şekilde artırmadan performansı önemli ölçüde iyileştirmeyi mümkün kılıyor.

Aynı zamanda, iPhone 18 serisinin amiral gemisi modelleri olan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile beklenen katlanabilir telefon (iPhone Ultra), 12 GB RAM ile donatılacak. Bu üst segment cihazlar A20 Pro çipleri temelinde çalışacak ve sekiz adet 1,5 GB'lık yonga kombinasyonundan oluşacak. Bu da profesyonel düzeydeki görevlerin yerine getirilmesinde büyük bir avantaj sağlayacak.

Pazara giriş stratejisi

Apple şirketi, iPhone 18 serisini pazara sunarken yeni bir yaklaşım uygulayabilir. İlk bilgilere göre, amiral gemisi modeller geleneksel olarak Eylül 2026'da satışa çıkacak. Ancak, temel iPhone 18 ve uygun fiyatlı iPhone 18e modellerinin biraz daha geç, 2027 baharında kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Özbekistan'daki kullanıcılar için bu haber özellikle önemli, çünkü yapay zeka özellikleri yerel pazarda da akıllı telefon seçiminde temel kriterlerden biri haline gelmeye başladı. RAM kapasitesinin sadece 1 GB artması bile, cihazın uzun yıllar boyunca güncelliğini korumasına ve yeni yazılım güncellemelerini sorunsuz bir şekilde almasına hizmet edecektir.

ixbt.com haberine göre Apple, bellek yongalarının tedariki konusunda Çinli CXMT şirketi ile iş birliği yapma konusunu da değerlendiriyor. Bu, şirketin tedarik zincirini çeşitlendirme ve üretim maliyetlerini optimize etme isteğini gösteriyor. iPhone 18 serisinin, Apple tarihindeki yapay zekaya en çok odaklanmış nesil olması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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