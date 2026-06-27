Erling Haaland Norveç Milli Takımı Teknik Direktörünün Tartışmalı Kararını Savundu

·7·Spor
Erling Haaland Norveç Milli Takımı Teknik Direktörünün Tartışmalı Kararını Savundu

Norveç milli takımının forveti Erling Haaland, Fransa'ya karşı alınan ağır mağlubiyetin ardından teknik direktör Stale Solbakken'in as oyuncuları dinlendirme kararını destekledi. Futbolcuya göre, kadrodaki radikal rotasyon, play-off aşaması öncesinde takımın genel durumuna olumlu yansıyacak. Goal.com haberine göre belirtildi.

Dünya Kupası grup aşaması kapsamındaki kritik maçta Norveç çalıştırıcısı Solbakken, beklenmedik bir şekilde as kadronun 10 oyuncusunu yedek kulübesinde bıraktı. Sadece Frederik Aursnes önceki maçtaki yerini korudu. Sonuç olarak, sahaya neredeyse ikinci kadroyla çıkan Norveçliler, Fransa milli takımına 1:4 mağlup oldu. Bu karar taraftarlar ve uzmanlar tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Teknik Direktörün Riski ve Haaland'ın Yaklaşımı

Yedek kulübesinde kalan yıldızlar arasında Erling Haaland, Martin Odegaard ve Antonio Nusa gibi lider isimler vardı. De Telegraaf'ın haberine göre, teknik direktör kararından pişman olmadığını ifade etti. Solbakken, temel amacının grubu birinci sırada tamamlamak değil, takımı turnuvada mümkün olduğunca ileriye taşımak olduğunu vurguladı.

Erling Haaland da teknik direktörün pozisyonuna katıldığını açıkladı. "Maçtan önce de bu karara karşı olmadığımı söylemiştim ve şu an da fikrim değişmedi. Fransa zaten daha güçlüydü. En güçlü kadromuzla çıksaydık bile onları yenemezdik diye düşünüyorum", dedi Manchester City forveti.

Forvet, Fransa milli takımının yüksek seviyesini ayrıca takdir etti. Sözlerine göre, rakip kadrodaki yetenekli oyuncuların çokluğu onları turnuvanın ana favorilerinden biri haline getiriyor. Norveç için ise play-off aşamasına ana güçleri saklamak stratejik açıdan daha önemli görülüyor.

Stale Solbakken sadece bir şeyden pişman olduğunu belirtti; o da stadyuma Erling Haaland ve Martin Odegaard gibi yıldızları görmek için gelen taraftarlardı. Ancak profesyonel açıdan, takımın fiziksel durumunu önceliklendirmeyi tercih etti. Artık Norveç'in play-off maçlarında bu dinlenmenin faydasını kanıtlaması bekleniyor.

Erling HaalandNorveçFransaDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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