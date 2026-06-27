Graham Potter, 2026 Dünya Kupası play-off aşamasındaki Fransa maçı öncesinde konuştu

·9·Spor
Graham Potter, 2026 Dünya Kupası play-off aşamasındaki Fransa maçı öncesinde konuştu

İsveç milli takımının teknik direktörü Graham Potter, Dünya Kupası son 32 turunda Fransa ile oynayacakları maç öncesinde heyecanını gizlemedi. New Jersey'de gerçekleşecek olan bu mücadelenin turnuvanın en beklenen karşılaşmalarından biri olması bekleniyor. Eski Chelsea çalıştırıcısı, rakibin gücünü takdir ederken, takımının sürpriz yapmaya hazır olduğunu belirtti. Goal.com'un haberine göre.

Grup aşaması sonuçlarına göre, İsveç milli takımı 4 puanla üçüncü sırayı alarak bir üst tura yükselme hakkı kazandı. Belirleyici maçta Japonya ile 1-1 berabere kalan İskandinavlar, play-off aşamasında dünyanın en güçlü takımlarından biri olan Fransa ile eşleşti. Goal.com'un haberine göre Potter, bu tür maçların her teknik direktör ve futbolcunun çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Devlere karşı ciddi bir sınav

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa milli takımı, grup aşamasını yüksek bir moralle tamamladı. Tüm maçlarını kazanan Fransızlar, son turda Norveç'i 4-1'le rahat geçirdi. Fransa'nın hücum hattı, özellikle Kylian Mbappe, Michael Olise ve Ousmane Dembele gibi yıldızlar her türlü savunma için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

"Bu sadece harika bir maç olacak. Dünya Kupası play-off aşamasında Fransa'ya karşı sahaya çıkmak, bundan daha fazlasını hayal etmek imkansız. Onlar dünyanın en iyi takımlarından biri ve onlara sonsuz saygı duyuyoruz, ancak biz bu karşılaşmayı dört gözle bekliyoruz", diye belirtti Graham Potter, İsveç Futbol Federasyonu'nun resmi sitesine verdiği röportajda.

Stratejik hazırlık ve fırsatlar

İsveç milli takımı, Dallas'taki kamp merkezinden ayrılarak maçın oynanacağı New Jersey'e doğru yola çıkıyor. Teknik ekibin önündeki temel görev, son altı maçta 17 gol atan Fransız hücum hattunu durdurmak. Potter, rakip kadrosunda her mevkide dünya standartlarında oyuncular olduğunu ve teknik direktörlerinin kazanmayı çok iyi bildiğini kabul etti.

Graham Potter'ın uyguladığı taktiksel yöntemlerin ve İsveç'in disiplinli oyununun yıldızlar topluluğu Fransa'ya karşı ne kadar etkili olacağı büyük bir merak konusu. Salı günü oynanacak bu mücadelede hata yapmanın bedelinin çok ağır olması bekleniyor.

2026 Dünya KupasıGraham PotterFransaİsveçKylian Mbappe
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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