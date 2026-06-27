Senegal'in Irak Galibiyeti Bir Fotoğraf Hikayesiyle Unutulmaz Oldu

Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Senegal milli takımı, Irak karşısında farklı bir galibiyet elde etti. Kanada'da oynanan karşılaşmanın ardından skorun yanı sıra, Senegal takım fotoğrafçısı Sidi Talla'nın yaptıkları da büyük ilgi çekti.

Vize sorunları nedeniyle Sidi Talla Kanada'ya gidemedi. Bu yüzden maçı stadyumdan değil, televizyondan takip etmek zorunda kaldı.

Buna rağmen fotoğrafçı çalışmayı bırakmadı. Maç boyunca televizyon ekranındaki kareleri fotoğraflayarak, Senegal milli takımının Dünya Kupası serüvenini kendi tarzıyla yansıtmaya devam etti.

Sidi Talla durumu değerlendirirken, saha içinde veya dışında olmasının işine olan tutkusunu değiştirmediğini belirtti. Kendi sözlerine göre, nerede olursa olsun, olayları görsellerle anlatma isteği her zaman aynı kalıyor.