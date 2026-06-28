Manchester City 19 yaşındaki kanat oyuncusu için 25 milyon euro ödeyecek

·52·Spor
Manchester City 19 yaşındaki kanat oyuncusu için 25 milyon euro ödeyecek

İngiliz kulübü Manchester City, Fransa'nın Troyes ekibinden kanat oyuncusu Mathis Detourbe'ü kadrosuna kattı.

Troyes basın servisi, 19 yaşındaki futbolcunun "Cityzens" kadrosuna katıldığını resmen duyurdu. Dikkat çekici nokta, her iki kulübün de City Football Group bünyesinde yer almasıdır.

Zamin.uz bu potansiyel transferi 19 Aralık 2025'te bildirmişti. Sitemizde o gün "Mathis Detourbe, Manchester City'yi seçebilir" başlığıyla bir makale yayınlanmıştı. Birkaç ay sonra bu transfer resmen onaylandı.

L'Équipe gazetesinin haberine göre, Manchester City genç futbolcu için 25 milyon euro ödedi.

Ancak Detourbe yeni sezona Manchester'da başlamayabilir. Kaynağa göre, "Cityzens" onu yakın günlerde satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralamayı planlıyor.

Mathis Detourbe, geçen sezon Fransa Ligue 2'de çıktığı 33 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı.

Manchester CityMathis DetourbeTroyesCity Football Group
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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