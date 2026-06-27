Uzay Radyasyonuna Dayanıklı: BAE Systems Yeni Endura SoC İşlemcisini Test Etti

Uzay keşifleri ve uydu teknolojilerindeki en büyük engellerden biri, açık uzaydaki güçlü radyasyondur. BAE Systems, bu sorunu çözme yolunda önemli bir adım atarak uzay araçları ve uydular için tasarlanan yeni Endura System-on-Chip (SoC) işlemcisinin testlerini başarıyla tamamladı. Bu yonga sadece doğal uzay radyasyonuna değil, aynı zamanda uzun süreli görevler sırasında ortaya çıkabilecek aşırı yüksek düzeydeki radyasyona da dayanabiliyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Uzay elektroniği için temel risk, sürekli radyasyonun mikroçiplerde hatalara yol açması, belleğe zarar vermesi ve hatta işlemcileri tamamen devre dışı bırakabilmesidir. Bu nedenle, gezegenler arası istasyonlar ve askeri uzay araçları için özel radyasyona dayanıklı sistemler geliştirilmektedir. BAE Systems tarafından sunulan yeni işlemci, tam olarak bu tür ekstrem koşullarda kararlı çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Teknolojik Özellikler ve Üretim

Endura SoC işlemcisi, şirketin tescilli RH45 teknolojisi temel alınarak 45 nanometre teknik süreçle üretilmiştir. ixbt.com verilerine göre üretim, ABD'nin New York eyaletindeki GlobalFoundries tesisinde gerçekleştirilmiştir. Çipin tasarımında silicon-on-insulator (SOI) teknolojisinin kullanılması, radyasyon direncini birkaç kat artırmaktadır. Bu durum, uzay ve savunma sanayii için gerekli olan bileşenlerin tamamen ABD topraklarında üretilmesine olanak tanımaktadır.

Yeni işlemci şu önemli bileşenleri bir araya getiriyor:

Merkezi hesaplama çekirdeği ve ağ arayüzleri;

Güvenli önyükleme sistemi (secure boot);

Birinci ve ikinci seviye önbellek;

Programlanabilir FPGA mantık blokları.

Özellikle FPGA bloklarının varlığı, işlemcinin özel görev gereksinimlerine göre yeniden yapılandırılmasına imkan tanır. Bu, çipi değiştirmeden veri işleme hızının artırılmasını ve yeni fonksiyonların eklenmesini sağlar.

Uzay Görevlerinde Yeni Dönem

Üreticiler, RH45 teknolojisinin sadece bu SoC için değil, aynı zamanda tek kart bilgisayarlar ve uydular için özelleşmiş elektronikler dahil olmak üzere diğer uzay hesaplama sistemlerinin oluşturulması için de uygun olduğunu vurguluyor. BAE Systems, bu geliştirmenin şirketin yeni nesil uzay platformları için temel oluşturacağına inanıyor.

Yeni işlemciler hem yüksek sorumluluk gerektiren "A" sınıfı görevlerde hem de daha düşük maliyetli "C" ve "D" sınıfı cihazlarda kullanılacaktır. Şirket şu anda yeni işlemci için yazılım geliştirme kitleri siparişlerini almaya başladı. Seri üretim ise BAE Systems'ın Virginia eyaletindeki Manassas fabrikasında gerçekleştirilecek. Bu fabrika, ABD Savunma Bakanlığı tarafından güvenilir mikroelektronik üreticisi olarak sertifikalandırılmıştır.