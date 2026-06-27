Araujo üst üste iki Dünya Kupası'nda tek bir dakika bile oynamadı

·48·Spor
Araujo üst üste iki Dünya Kupası'nda tek bir dakika bile oynamadı

Dünyanın en değerli ve yetenekli savunmacılarından biri olmak, üst üste iki Dünya Kupası'na gitmek ve sahada hiç görünmemek... Bu istenmeyen "rekor", Barcelona ve Uruguay milli takımının yıldızı Ronald Araujoya ait. 2026 Dünya Kupası onun için gerçek bir bilmeceye dönüştü.

Araujo her iki turnuvada da Uruguay'ın resmi kadrosunda yer almasına rağmen, Dünya Kupaları kariyerinde henüz 1 dakikalık oyun süresi bile bulunmuyor.

İki farklı turnuva, iki farklı neden

Araujo'nun yedek kulübesinde kalma geçmişine baktığımızda, durumun iki farklı şekilde geliştiğini görüyoruz:

Turnuva

Oyuncunun durumu

Yedek kalma nedeni

2022 Dünya Kupası (Katar)

Sakatlanmıştı

Kadroya dönmeye vakti yetmedi

2026 Dünya Kupası (Kuzey Amerika)

Tamamen sağlıklıydı

Teknik heyetin kararı

2022'de Katar'daki talihsizlik anlaşılabilir durumdaydı; o zamanlar milli takım kampına sakat gelmişti ve risk alınmamak için sahaya sürülmemişti.

Ancak 2026 Dünya Kupası'ndaki durum birçok taraftarı şaşırttı. Futbolcu turnuvaya fiziksel olarak ideal ve sağlıklı bir durumda geldi. Tüm maçların kadrosuna yazıldı ancak teknik direktör Marcelo Bielsa nedense onu bir kez bile sahaya sürmedi.

Kulüpteki muazzam form ve milli takımdaki gölge

Teknik direktörün bu kararı, futbolcunun kulüpteki performansı nedeniyle daha da garip görünüyor. Araujo bir yedek oyuncu değil, aksine takımının gerçek direği olarak kabul ediliyor.

Bilgi için: Geçen sezon Ronald Araujo, Barcelona formasıyla tam 38 maçta görev yaptı ve bir stoper olmasına rağmen rakip kalelere 4 kez gol atmayı başardı.

Uruguay için üzücü son

Marcelo Bielsa'nın bu taktiksel kumarı kendini kanıtlamış görünmüyor. Araujo'dan faydalanmayan Uruguay milli takımı, bu turnuvada play-off aşamasına kalamadı ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratarak grup aşamasında evine döndü.

Dünya çapındaki bir savunmacıyı sağlıklı olduğu halde oynatmamak, Bielsa'nın en büyük hatası mıydı? Bu sorunun Uruguaylı taraftarlar arasında uzun süre tartışılacağı kesin.

BarcelonaUruguayRonald AraujoMarcelo Bielsa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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