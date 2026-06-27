Samsung Galaxy M47: 6000 mAh Batarya ve 6 Yıllık Güncelleme Sunan Yeni «Canavar»

·2·Teknoloji
Samsung Galaxy M47: 6000 mAh Batarya ve 6 Yıllık Güncelleme Sunan Yeni «Canavar»

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, orta segmentin yeni «hit» modeli olmaya aday Galaxy M47 akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından «yeni seviyede bir canavar» olarak tanımlanan bu cihazın, sadece yüksek kapasiteli bataryasıyla değil, aynı zamanda uzun süreli yazılım desteğiyle de rakiplerinden ayrışması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Equal Leaks kaynağı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galaxy M47 modeli 6,7 inç AMOLED ekranla donatılacak. Ekran, Full HD+ çözünürlüğe ve görüntü akıcılığını sağlayan 120 Hz yenileme hızına sahip olacak. Bu da cihazın hem oyunlarda hem de multimedya içeriklerini izlerken yüksek düzeyde konfor sunmasını sağlayacak.

Teknik Özellikler ve Performans

Akıllı telefonun kalbi olarak Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi seçilmiş. Cihazın hızlı çalışması için LPDDR5X tipi bellek, veri depolama için ise hızlı UFS 3.1 standardı görev yapacak. Bu kombinasyon, orta segment akıllı telefonlar için beklenenin üzerinde bir verimlilik vaat ediyor.

Kameralara gelecek olursak, ana blokta 50 megapiksellik ana sensör ve 5 megapiksellik geniş açılı modül yer alacak. Selfie tutkunları için ise 12 megapiksellik ön kamera öngörülmüş. Ayrıca cihazın, toza ve suya karşı koruma sağlayan IP65 (tahmini) sertifikasına sahip olacağı söyleniyor.

Batarya Kapasitesi ve Destek Süresi

Galaxy M serisinin geleneğine uygun olarak, yeni model 6000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile donatılacak. Bu kapasite, ortalama kullanımda akıllı telefonun en az iki gün çalışmasına olanak tanıyor. Cihaz, 45 W gücündeki hızlı şarj teknolojisini destekliyor, bu da yüksek kapasiteli bataryanın kısa sürede doldurulmasını sağlıyor.

Samsung, bu model için 6 yıl boyunca yazılım güncellemeleri yayınlamayı vaat ediyor. Bu, orta segment temsilcileri için nadir bir gösterge olup, kullanıcılara cihazı uzun yıllar boyunca güvenli ve modern bir arayüzle kullanma garantisi veriyor.

Samsung tarafından yayınlanan tanıtımlara göre, Galaxy M47'nin fiyatı 30 bin rupinin altında olacak. Bu da baz versiyonun yaklaşık 315 ABD doları civarında satılacağı anlamına geliyor. Cihazın resmi lansmanının bu yılın 29 Haziran tarihinde yapılması planlanıyor. Bu modelin, dayanıklılığı ve fiyat-performans dengesi nedeniyle büyük ilgi uyandıracağı şüphesiz.

SamsungGalaxy M47Akıllı TelefonTeknolojiAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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