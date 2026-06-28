Tarxanov Özbekistan'ın Dünya Kupası performansını değerlendirdi

Rus antrenör Aleksandr Tarxanov, Özbekistan milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını değerlendirdi.

Uzmanın görüşüne göre, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Özbekistan milli takımını sonuçlar nedeniyle sert bir şekilde eleştirmek doğru değil. Çünkü Dünya Kupası'na katılabilmek bile ülke futbolu için büyük bir başarı sayılır.

Tarxanov, «Onları eleştiremezsiniz. Özbekistan ilk kez Dünya Kupası'na çıktı. Dünya Kupası'nda yer almak bile büyük bir kazanımdır. Takım önemli bir deneyim kazandı ve bir sonraki Dünya Kupası'na çok daha iyi hazırlanacaktır» dedi.

Bununla birlikte, Rus antrenör, Özbekistan'ın bu turnuvada play-off aşamasına yükselme şansını düşük gördü.

Match TV kanalı, onun şu sözlerini aktardı: «Bu kez bir üst tura çıkmaları zor. Çünkü çok fazla gol yediler».

Hatırlatmak gerekirse, Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan milli takımı, ilk iki maçında Kolombiya'ya 1-3, Portekiz'e ise 0-5 mağlup oldu.

«Beyaz Kurtlar», grup aşamasının son maçında Kongo DR ile karşı karşıya gelecek. Takım, play-off'a çıkma konusundaki teorik şansını korusa da, averajdaki büyük negatif fark görevi oldukça zorlaştırıyor.