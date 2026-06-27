Apple Vision Pro Proje Lideri OpenAI Ekibine Geçti

·2·Teknoloji
Apple Vision Pro Proje Lideri OpenAI Ekibine Geçti

Apple'ın en önemli projelerinden biri olan Vision Pro cihazı üzerinde çalışan Başkan Yardımcısı Paul Mid, şirketten beklenmedik bir şekilde ayrıldı. Bloomberg analisti Mark Gurman'ın haberine göre, deneyimli mühendis artık OpenAI'ın donanım (hardware) bölümünde görev yapacak. Bu transfer, teknoloji dünyasının iki dev ismi arasındaki rekabetin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Paul Mid sadece Vision Pro başlığı üzerinde değil, aynı zamanda Apple'ın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı AI tabanlı akıllı gözlükler üzerinde de çalışıyordu. Ayrılışı, Mid'in şirketin en karmaşık mühendislik çözümlerinden sorumlu kişilerden biri olması nedeniyle Cupertino ekibi için önemli bir kayıp olarak görülüyor. Artık OpenAI bünyesinde yeni nesil AI cihazlarının geliştirilmesine yardımcı olacak.

Personel Değişimi ve İç Reformlar

Uzmanlara göre, bu istifanın nedeni Apple yönetiminde beklenen değişiklikler olabilir. Bilgilere göre, şirketin donanım sorumlusu Jon Ternus'un yakın gelecekte Tim Cook'un yerini alması bekleniyor. Ternus tarafından gerçekleştirilen yapısal değişiklikler ve ekibin yeniden şekillendirilme süreci, bazı üst düzey yöneticilerin memnuniyetsizliğine yol açtı ve onları başka şirketlerde iş aramaya itti.

Apple Vision Pro teknik açıdan mükemmel olsa da, aşırı yüksek fiyatı ve kullanım zorlukları nedeniyle piyasada beklenen başarıyı yakalayamadı. Şirket şu anda Meta ile rekabet edebilmek için daha ucuz ve daha kompakt akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor. Paul Mid'in tam olarak bu projenin başında olduğu göz önüne alındığında, ayrılışı proje takvimini etkileyebilir.

OpenAI ve Donanım Ambisyonları

OpenAI da kendisini sadece yazılımla sınırlamak istemiyor. Sam Altman liderliğindeki girişim, eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile iş birliği yaparak yeni bir cihaz türü üzerinde çalışmaya çoktan başladı. Sam Altman'ın sözlerine göre, bu gadget iPhone gibi insanın dikkatini sürekli meşgul etmeyecek, aksine "daha huzurlu ve sakin" bir kullanım deneyimi sunan bir araç olacak.

Bu değişiklikler Özbekistan teknoloji pazarı için de önem taşıyor. Apple ürünleri ülkemizde büyük prestije sahip olsa da, Vision Pro gibi pahalı cihazlar yaygınlaşmadı. Eğer OpenAI ve Paul Mid iş birliğiyle daha ucuz ve günlük hayata uygun AI gadget'ları üretilirse, bunun yerel kullanıcılar arasında da büyük ilgi uyandırması kaçınılmaz.

Şu ana kadar ne Apple ne de OpenAI bu personel değişimi hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sektör uzmanları, Paul Mid'in deneyiminin OpenAI'ın donanım pazarına girişinde belirleyici bir öneme sahip olacağını vurguluyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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