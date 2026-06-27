Fabio Cannavaro: «Kongo DR bizim için en uygun rakip»

Özbekistan milli takımının teknik direktörü Fabio Cannavaro, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son turunda Kongo DR ile oynanacak maç öncesinde görüşlerini paylaştı.

İtalyan teknik adam, rakip kadroda deneyimli ve fiziksel olarak güçlü futbolcular olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, bu karşılaşmayı Özbekistan için fırsatlar açısından gruptaki en uygun maç olarak değerlendiriyor.

«Kongo DR güçlü bir takım. Kadrolarında deneyimli ve fiziksel olarak çok güçlü futbolcular var. Buna rağmen, bu mücadele fırsatlar açısından bizim için en uygun maç», dedi Cannavaro.

Teknik direktör, kura çekimi yapıldığı andan itibaren Kolombiya ve Portekiz maçlarının kolay geçmeyeceğini bildiğini de sözlerine ekledi.

FIFA'nın resmi web sitesinde yer alan açıklamasına göre Cannavaro, «Grup aşaması kuraları çekildiğinde Kolombiya ve Portekiz ile oynamanın zor olacağını anlamıştım. Şimdi ise nispeten daha uygun bir rakibe karşı sahaya çıkacağız», ifadelerini kullandı.

Hatırlatmak gerekirse, Özbekistan milli takımı ilk iki turda Kolombiya'ya 1-3, Portekiz'e ise 0-5 mağlup oldu.

Kongo DR ile Özbekistan arasındaki karşılaşma, 28 Haziran'da ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadium'da oynanacak.