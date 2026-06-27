Semenyo: «Hırvatistan'a karşı 90 dakika boyunca birlikte savunma yapmalıyız»

·4·Spor
Semenyo: «Hırvatistan'a karşı 90 dakika boyunca birlikte savunma yapmalıyız»

Gana milli takımının forveti Antoine Semenyo, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında karşı karşıya gelecekleri Hırvatistan öncesinde basın toplantısına katıldı.

Forvet, takımın mevcut oyun modelindeki en önemli noktanın savunma disiplini ve maç boyunca birlikte doğru hareket etmek olduğunu vurguladı.

Semenyo, «Takım için en önemli şey, istenen sonuca ulaşmak adına 90 dakika boyunca birlikte savunma yapmak. Tam olarak bu görevi yerine getirmeliyiz» dedi.

Önceki takımlarında da savunma görevlerine büyük önem verildiğini ve bu tarza alışkın olduğunu ekledi.

Futbolcu, «Daha önce oynadığım takımda da yeterince savunma yapardık. Bu yüzden bu benim için yeni bir şey değil» ifadelerini kullandı.

Semenyo, Gana futbolcularının gruptaki durumu iyi analiz ettiklerini ancak takımın henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğini unutmaması gerektiğini belirtti.

Forvet, «Herkes neler olduğunu iyi anlıyor ve mevcut durumdan memnun. Ancak olayları aceleye getirmemeli ve erken sevinmemeliyiz» diye ekledi.

Bilgi olarak, son tur öncesinde İngiltere ve Gana'nın 4'er puanı bulunuyor. Hırvatistan 3 puanla onları takip ederken, Panama henüz puan toplayabilmiş değil.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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