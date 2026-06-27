Mars'ta şaşırtıcı keşif: ilk karmaşık organik izler tespit edildi

·38·Dünya
Mars'ta şaşırtıcı keşif: ilk karmaşık organik izler tespit edildi

NASA'nın Perseverance gezgini Mars'ta bilim için çok önemli olan yeni bir keşif daha gerçekleştirdi. Bilim insanları yaklaşık 3,7 milyar yıl önce var olan antik bir göl bölgesi olan Jezero Kraterikayalarında makromoleküler karbontespit etti. Bu, Mars yüzeyinin en üst katmanında kaydedilen en önemli organik madde bulgularından biri olarak kabul ediliyor. Araştırma sonuçları Science Advances (SA) bilimsel dergisinde yayımlandı.

Bildirilene göre araştırmacılar, Neretva Vallis nehir kanalı bölgesinde yer alan “Bright Angel” açık kayaçlarını incelemek için gezgindeki SHERLOC bilimsel cihazını kullandılar. İncelenen kayaçlar arasında, leopar derisini andıran benekli desenleriyle ünlü “Shayava Falls” marl taşı da bulunuyor. Daha önce tam olarak bu lekeler, biyolojik kökenli olabileceği konusunda hararetli tartışmalara neden olmuştu.

NASA Jet İtki Laboratuvarı astrobiyoloğu Kyle Uskertişlenmemiş dağ kayası yüzeyinde makromoleküler karbonun tespit edilmesinin, Mars yüzeyinin en üst katmanında bulunan organik maddelerden biri olduğunu belirtti. Bu durum, organik bileşiklerin nispeten yakın zamanda açığa çıktığını veya fotokoruyucu özelliklere sahip mineraller sayesinde iyi korunduğunu gösteriyor olabilir.

Uzmanlar, karbonun spektral özelliklerinin hem abiyotik kaynaklarla — meteorlar veya hidrotermal kayaçlar, hem de biyotik kaynaklarla — mikrob matları ve kömür gibi organik türevlerle uyumlu olduğunu kaydediyor. Bu nedenle, şu an için bu maddelerin kesin kökeni hakkında kesin bir sonuca varmak mümkün değil.

Gezegen Bilimleri Enstitüsü jeoloğu Ashley Murphymevcut verilerin karbonun kaynağını kesin olarak belirlemek için yeterli olmadığını söylüyor. Bu nedenle, biyolojik yollarla oluşmuş olma ihtimali şu an için dışlanmıyor.

Bilim insanlarına göre, bu gizemi tamamen aydınlatmak için Mars'tan alınan örneklerin Dünya'ya getirilmesi ve modern laboratuvarlarda derinlemesine analiz edilmesi gerekiyor. Eğer gelecekte bu organik bileşiklerin biyolojik kökenli olduğu onaylanırsa, bu durum insanlığın Mars'ta yaşam olup olmadığına dair algılarını kökten değiştirebilir.

NASAJezero KrateriScience AdvancesKyle UckertAshley Murphy
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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