Ivan Perishich Gana Öncesi Patladı

2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçı, Hırvatistan milli takımı için gerçek bir sınav niteliği taşıyor. Takımın en deneyimli ve lider futbolcularından biri olan Ivan Perishich Gana milli takımına karşı oynanacak kritik mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısına katıldı; takımdaki durum ve rakibin sırları hakkında konuştu.

Zaman az, sorumluluk ise büyük

Hırvatlar için şu anki en büyük sorun fiziksel durum. Perishich, takımın kısa sürede nasıl hazırlandığını gizlemedi:

«Bu günlerde temel odağımızı oyuncuların toparlanma sürecine verdik. Açıkçası antrenmanlar için çok az vaktimiz oldu. Şimdi rakibi iyice analiz edeceğiz ve sahaya çıkıp elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde nasıl bir görev olduğunu ve bizden ne beklendiğini çok iyi biliyoruz. Ancak hedefe ulaşmak için ilk iki maçtakinden çok daha iyi performans göstermeliyiz».

Rakip tehlikeli ancak taktiği değiştirebilirler

Perishich, Gana milli takımını güçlü bir karaktere sahip olarak tanımladı. Ancak rakibin görevi çoktan tamamlamış olması maça etki edebilir:

Disiplinli savunma: «Gana disiplinli oynayan, çok iyi bir takım. İlk iki karşılaşmada oyunu çok derin bir savunmadan kurdular».

Beklenmedik sürprizler: «Bir üst tura çıkmayı garantilediler. Bu nedenle belki bu kez oyun tarzlarında bir şeyleri değiştirirler? Her halükarda, her türlü sürprize ve her türlü duruma karşı hazırlıklı olmalıyız».

Gruptaki durum ne?

Bu grupta çeyrek final bileti için mücadele kızışmış durumda. Play-off yolunda Hırvatistan'ın tek ihtiyacı galibiyet olabilir.

Milli Takım Puan Durum İngiltere 4 Şansı çok yüksek Gana 4 Play-off meselesini çözdü Hırvatistan 3 Sadece galibiyet için sahaya çıkacak Panama 0 Şansını kaybetti

Hırvatlar bu engeli aşabilecek mi yoksa Gana onları turnuvadan eleyecek mi? Bunu sahadaki ateşli mücadele gösterecek!