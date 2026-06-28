Süper bilgisayar bu maçın galibini açıkladı: Portekiz mi yoksa Kolombiya mı?

Bugün, 28 Haziran'da, 2026 Dünya Kupası 'K' grubunda gerçek bir merkez çarpışmasına tanıklık edeceğiz. Grup liderliğini belirleyecek olan Portekiz ve Kolombiya milli takımları arasındaki kritik mücadele öncesinde ünlü Opta süper bilgisayarı tahminlerini açıkladı.

Hesaplamalar ne diyor?

Opta Analyst'in dijital analizlerine göre, Portekizliler bugünkü maçta net favori olarak görülüyor. Ancak Güney Amerika temsilcileri de asla hafife alınmamalı.

Süper bilgisayarın sunduğu galibiyet olasılıkları şu şekildedir:

Takım Galibiyet Olasılığı Portekiz %48,9 Kolombiya %26,0 Beraberlik (kalan olasılık) %25,1

Rakamlardan görüldüğü üzere, yapay zeka Avrupa temsilcisinin başarısını yaklaşık yüzde 50 olarak değerlendiriyor. Kolombiya'nın zaferi ise yüzde 26'lık bir oranla biraz daha düşük görülmüş.

'K' grubundaki durum: Liderlik savaşı

Bu karşılaşma sadece prestij için değil, aynı zamanda play-off öncesi daha kolay bir rakiple eşleşmek ve grubu 1. sırada tamamlamak için bir ölüm kalım savaşıdır. İlk iki turun ardından takımların durumu şöyle:

Kolombiya — 6 puan: İki maçta yüzde yüz performans sergileyerek grubu lider götürüyorlar. Bugün bir beraberlik bile liderliği korumaları için yeterli olacak.

Portekiz — 4 puan: İkinci sırada yer alıyorlar. Portekizliler grup lideri olarak bir sonraki tura yükselmek istiyorlarsa, bugün sahada sadece galibiyet için savaşmak zorundalar.

Bugünkü süper maçta kimin taktiği işe yarayacak? Süper bilgisayarın rakamları haklı mı çıkacak yoksa Kolumbiyalılar bir kez daha tahminleri altüst mu edecek? Bunu yeşil sahadaki ateşli mücadele gösterecek!